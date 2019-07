Von Ellen Waldeyer

Mitte Mai sind einige Stellen der Fahrbahn zwischen Wehrden und Blankenau bereits saniert worden. Wegen Hitze und wahrscheinlich fehlerhaftem Material ist es aber zu neuen Schäden an Straße gekommen. Der Belag war bei den hohen Temperaturen so stark aufgeweicht, dass er sich teilweise vom Untergrund löste. An der Strecke sind zahlreiche Schadstellen zu beobachten. Die Bundesstraße 83 wurde deshalb Ende Juni zwischen Wehrden und Blankenau komplett gesperrt .

Bei den am Montag begonnenen Sanierungsarbeiten wird nun ein Zentimeter von der gesamten Fahrbahn abgefräst – das ist in etwas die Menge, die zuvor an neuem Material aufgetragen wurde. So soll die alte Fahrbahn unter dem aufgetragenen Belag wieder zum Vorschein kommen.

Sanierungsschicht hat nicht gehalten

»Das ist aber nur eine vorläufige Lösung«, betont Hubertus Büse vom Landesbetrieb Straßen NRW. Durch das gleichmäßige Abfräsen könne das Autofahren bis Oktober sicher und reibungslos geschehen. Es müssten auch noch provisorische Fahrbahnmarkierungen angebracht werden, bis die B83 voraussichtlich ab Donnerstag oder Freitag wieder freigegeben werden könne. Alle Beteiligten versicherten am Montag, sich beeilen zu wollen.

Bevor es zu der Abfräsung gekommen ist, wurde bereits eine andere Emulsion, die mit Beton und Zement versetzt war, verwendet, um die Schäden auszubessern. »Dass auch das nicht geholfen hat, brachte viele Firmen zur Ratlosigkeit«, berichtet Büse.

Besonders rätselhaft sei, warum es nur auf der B83 so viele Probleme gibt. Die Firma, die für die Ausbesserung zuständig war, habe mit dem gleichen Material am Tag zuvor sowie am darauffolgenden Tag die Arbeiten an anderen Orten durchgeführt, wo es nicht zu Auffälligkeiten gekommen sei.

Übergangslösung

Die Abfräsung auf der B83 sei nur eine Übergangslösung und derzeit für Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter die beste Variante. Die Schäden würden dadurch nicht komplett behoben. »Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass die gesamte Fahrbahndecke erneuert werden muss«, spekuliert Hubertus Büse. Ein erneutes Auftragen von Rollsplit bringe nichts und viele andere Alternativen gebe es nicht. Ob die Erneuerung aber tatsächlich notwendig ist, wird sich erst in einigen Tagen herausstellen, wenn die Fräsarbeiten beendet sind. Erst dann kann das genaue Schadensbild auf dem B83-Teilstück begutachtet werden. »Dann müssen Entscheidungen getroffen werden«, sagt Büse.

Die Verantwortlichen möchten die Kosten so gering wie möglich halten und bemühen sich, weitere Unannehmlichkeiten zu verhindern. Viele Autofahrer ärgern sich allerdings nicht nur über die Straßensperrung, sondern auch über Teerflecken, die an vielen Fahrzeugen zu finden sind. Die hartnäckigen schwarzen Punkte, die durch den Teerabrieb entstehen, müssen professionell entfernt werden. Möglicherweise könnte der Landesbetrieb die Reinigungskosten übernehmen.