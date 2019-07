Beverungen (WB). Kaum ein CDU-Politiker kennt die Parteibasis so gut wie Christian Haase (53). Der Bundestagsabgeordnete aus Beverungen im Kreis Höxter weiß als Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der Union genau, wie die Stimmung in den Städten und Gemeinden ist. Ulrich Windolph und Andreas Schnadwinkel haben mit Christian Haase über die Lage der CDU gesprochen.

Wie kommt eine CO2-Steuer auf Sprit bei den Pendlern in Ihrem Wahlkreis an?

Haase: Solche Überlegungen lösen blankes Entsetzen aus. Was die SPD-Umweltministerin Svenja Schulz da vorhat, wird nicht funktionieren. Der Sprit ist ohnehin schon mit Öko-Abgaben belastet. Ob wir da noch was drauflegen müssen, weiß ich nicht. Jedenfalls erzielt eine CO2-Steuer im ländlichen Raum gar keine Lenkungswirkung. Null. Wer im Kreis Höxter lebt und in Paderborn, Kassel oder Bielefeld arbeitet, kann seinen Arbeitsplatz nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und das gilt nicht nur für die Fahrt zur Arbeit, da könnte man Zusatzkosten durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale abfangen. In Städten könnte der Individualverkehr in 20 Jahren die Ausnahme sein, aber garantiert nicht auf dem Land. Eine CO2-Steuer wäre eine Bestrafungssteuer für den ländlichen Raum. Das erkläre ich in Berlin jedem, der zur Einführung einer solchen Steuer neigt.

Als Chef der Kommunalpolitiker in CDU und CSU: Wie tief ist der Graben zwischen Stadt und Land?

Haase: Tief, und er wird eher noch tiefer. Das liegt daran, dass die Probleme so verschieden sind. Da sind zu wenige Wohnungen und steigende Mieten in den Städten und zu wenig genutzte Infrastruktur auf dem Land. Krankenhäuser auf dem Land von Schließungen bedroht und nicht Kliniken in Städten. Das macht mir Sorgen, denn die Zukunftsfähigkeit Deutschlands entscheidet sich im ländlichen Raum. Ernährungssicherheit, erneuerbare Energie, Wald und Boden, Artenvielfalt – das betrifft das Land und wird von Leuten aus Städten entschieden. Dieses Gefühl, dass über die Köpfe von Betroffenen hinweg entschieden wird, muss aufgelöst werden. Wir brauchen viel mehr Austausch zwischen Stadt und Land.

Des gesamte Interview lesen Sie am Donnerstag im WESTFALEN-BLATT und online.