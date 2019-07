Von Harald Iding

Beverungen (WB). In diesen Tagen zeigt sich der Brückenbau von Beverungen von seiner vielleicht eindrucksvollsten Seite: Hier begegnen sich Geschichte und Zukunft.

Die tonnenschweren Stahlträger der alten »Verbindung« sind abgeschnitten und auch bei den Betonpfeilern leisten die Bagger ganze Arbeit. Für die Tierwelt ändert sich ebenfalls einiges: Ihr angestammtes Zuhause müssen sie zwangsweise aufgeben, dafür entsteht eine neue Brücke in modernster Ausführung. Wenn die Arbeiter Hammer und Schweißbrenner zur Seite legen, dann kann man als interessierter Zaungast ein besonderes Schauspiel verfolgen: Tauben erobern sich ihr altes Areal für Stunden

Abriss und Neubau der Weserbrücke in Beverungen Fotostrecke

Foto: Harald Iding

zurück.

Beim Blick auf die herunterhängenden Geländer, den abgeschnittenen Trägern und weiteren starken Elementen der alten Brücke kommt schnell Wehmut auf. Und es wird klar: So wird es hier in den nächsten Jahrzehnten nie mehr aussehen. Erinnerungen werden wach und bringen viele schöne Momente von jubelnden Menschen, die bei festlichen Großveranstaltungen über die Brücke gezogen sind, kurz zurück. Aber dafür ist die Vorfreude groß. Bürgermeister Hubertus Grimm: »Am 17. Juli geht auch der große Weserbogen in die Knie und die Zeit der zwei Brücken ist vorbei. Es ist unser größtes Projekt!« Im Frühsommer 2020 sei wohl alles fertig.