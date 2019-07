Von Alexandra Rüther

Die Anwohner befürchten, dass durch die »Dimension des Bauvorhabens mit viergeschossiger Bauweise die angrenzenden Gebäude und Grundstücke dermaßen verschattet würden, dass die Wohn- und Lebensqualität enorm beeinträchtigt würde und für die Bewohner der Straße Bauhof der Charakter eines Gefängnisinnenhofes geschaffen würde«.

Die Beverunger Verwaltung teilt diese Befürchtungen nicht – ebenso wenig wie der Kreis als Genehmigungsbehörde und jetzt der Rat, der sich von Johannes Brune, Technischer Leiter der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) in der Sitzung über den neuesten Stand der Planungen hat informieren lassen.

Seit fast zehn Jahren wird geplant

Seit fast zehn Jahren plant die KHWE die Erweiterung des Seniorenhauses um einen Anbau. Grundstücke der Nachbarn wurden nach und nach gekauft, teilweise haben die Anwohner von sich aus den Verkauf angeboten, vier Häuser sind mittlerweile abgerissen. Ein Anliegerpaar will allerdings in seinem Haus wohnen bleiben.

Ziel der KHWE ist es, die Wohnbedingungen für die Senioren zu verbessern und eine Einzelzimmer-Quote von 100 Prozent zu erreichen. »Es wird immer schwieriger, Doppelzimmer zu vermieten«, sagt Brune. Die heutigen Rentner seien jünger im Kopf und wollten sich nicht mit ihnen unbekannten Personen ein Zimmer teilen. Was die Umsetzung des Neubaus betreffe, sei man den Anliegern entgegen gekommen. »Wir bauen nicht bis an die alte Baulinie, sondern sind fünf Meter zurückgegangen – auch von dem verbleibenden Privathaus.« Des weiteren soll das oberste Geschoss nur als Staffelgeschoss ausgebildet werden, das heißt, das oberste Geschoss ist eine gegenüber den Außenwänden eines Gebäudes zurückstehende Etage. Dabei weist das Staffelgeschoss eine geringere Grundfläche als die darunter liegenden Geschosse auf. Laut Verwaltung habe die KHWE in den Informationsveranstaltungen für die Anlieger mehrfach klargestellt, dass das jetzt beantragte Bauvorhaben hinter dem möglichen Bauvolumen zurückbleibe. »Die von den Anwohnern befürchteten Beeinträchtigungen werden nur als sehr gering eingeschätzt.« Das bestätige laut Johannes Brune auch eine Sonnenschein-Studie. Insgesamt werde der Neubau niedriger als der Bestand.

Direkte Anbindung an Altbau

Vom Obergeschoss aus wird eine direkte Anbindung an den Altbau geschaffen, es wird also vom Seniorenhaus direkt bewirtschaftet. In der ersten Etage entsteht Betreutes Wohnen – fünf eigenständige Wohnungen von etwa 45 bis 50 Quadratmeter, jede mit einem Balkon. »Die Mieter können aber alle Leistungen des Seniorenhauses in Anspruch nehmen, wenn sie das wollen«, erklärt der Technische Leiter. Im Erdgeschoss schließlich entsteht auf zwei Drittel der Fläche eine Tagespflege, 13 Plätze seien beantragt, so Brune, die Zahl ergebe sich aus der zur Verfügung stehenden Fläche. Ein Drittel wird Bürobereich. Hier zieht die Caritas-Pflegestation ein, die jetzt noch an der Blankenauer Straße untergebracht ist. Vor dem neuen Gebäude sind fünf Parkplätze geplant. »Der Verkehr wird sich auf die Caritas-Mitarbeiterinnen und auf den Transport der Tagesgäste beschränken«, so Brune.