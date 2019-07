Von Harald Iding

Beverungen (WB). Früher wurde das Treffen der Bank mit ihren Mitgliedern »Zinsenball« genannt. Das gehört der Vergangenheit an – wie die hohen Zinserträge. »Heute feiern wir im Festzelt von Beverungen mit 1700 Gästen aus dem Kreis eher ein Warm-Up für das Schützenfest der Weserstadt, das am Wochenende ansteht«, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Seibert. Als Gastrednerin begrüßte er die ZDF-Moderatorin Petra Gerster.

Zur »Verbund Volksbank OWL« zählen fünf Zweigniederlassungen: Paderborn, Höxter, Detmold, Minden und der Bankverein Werther. Die hiesige Geschäftsleitung mit Norbert Meyer (Regionalleiter), Bankdirektor Rudolf Jäger, Michael Meier (Regionalleiter) und Wilhelm Vössing (Marktbereichsleiter) freute sich ebenso wie Ansgar Käter (Vorstandsvorsitzender) und Bernd Seifert (Aufsichtsratsvorsitzender) auf den prominenten Gast aus Mainz.

Aus allen Himmelsrichtungen reisten die Mitglieder mit von der Bank gecharterten Bussen an, um im Zelt nicht nur aus erster Hand die Bilanz ihrer Volksbank vorgestellt zu bekommen – sondern auch, um von einer bekannten Journalistin und Buchautorin (»Die Meinungsmaschine. Wie Informationen gemacht werden – und wem wir noch glauben können«) Einblick in die große Medienlandschaft zu bekommen.

Nach der musikalischen Einleitung durch den Spielmannszug Würgassen betonte Seibert, dass die Bank in 2018 ihr erstes volles Geschäftsjahr gemeistert habe – trotz der erschwerten Rahmenbedingungen. »Über alle Regionen hinweg ist sie gewachsen und hat ihre Marktposition als führende genossenschaftliche Regionalbank in Ostwestfalen-Lippe gefestigt.« Für diese Leistung gebühre dem Vorstand sowie allen Mitarbeitern besondere Anerkennung. Wie bereits berichtet, weist die Volksbank Höxter (29.000 Mitglieder) für 2018 ein Kundengeschäftsvolumen von 1,51 Milliarden Euro aus. 133 Mitarbeiter kümmern sich um 27 Standorte (14 Filialen, 13 SB-Standorte sowie 30 Geldautomaten). Ansgar Käter (48), der mit Ehefrau und zwei Kindern in Paderborn lebt, sagte bei der Versammlung: »Es ist für mich eine große Freude, heute als neuer Vorstandsvorsitzender zu Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Familie und ich fühlen uns nach dem Umzug 2016 von Osnabrück in die Domstadt sehr wohl. Wir haben hier eine neue Heimat gefunden.«

Der Betriebswirt und Jurist kam im Mai 2016 als Kredit- und Marktfolgevorstand zur damaligen Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold. »Ich will unsere genossenschaftliche Regionalbank gestalten und in eine erfolgreiche Zukunft führen«, erklärte Käter.

Die ZDF-Moderatorin Petra Gerster aus Mainz erlebten die Zuhörer dann nicht wie sonst vor einer Kamera im Fernsehstudio, sondern live auf der Bühne des Schützen-Festzeltes. »Ich war bereits in Höxter, Bielefeld und Detmold – aber noch nie hier in Beverungen. Inzwischen kenne ich diese Region bald besser als meine eigene Heimat Rheinhessen«, gestand die 64-jährige Petra Gerster.

In ihrem einstündigen Vortrag ging Gerster auf die wechselvolle Geschichte der Medien und den aktuellen Stand ein. »Unsere Kultur wurde durch Gutenberg, dem Erfinder des modernen Buchdrucks, vor einem halben Jahrtausend geprägt – und sie ist durch ihn zu einer Schriftkultur geworden. Das Buch war Leitmedium.«

Damit sei auch die Voraussetzung geschaffen worden für eine massenhafte Verbreitung von Wissen und Bildung – und für die Demokratie. Diese Epoche würde auch »Gutenberg-Galaxis« genannt – und gehe gerade zu Ende.

»Vor uns liegt eine Zeit, die von der Digitalisierung unseres Lebens geprägt ist.« Das Handy sei dabei längst ein »Weltveränderungsgerät« geworden.

Soziale Medien wie Facebook, Twitter, Instagram und Youtube sieht die erfahrene Journalistin Gerster eher kritisch. »Keiner, der bei Amazon bestellt, möchte doch, dass unsere Innenstädte veröden. Aber weil er es tut und mit ihm so viele andere, geben die kleine Geschäfte reihenweise auf. Und wer sich nur noch über Twitter und Youtube informiert, bedroht die Existenz der klassischen Verlage.«

Bei den vielen Falschmeldungen im Netz und den Wutbürgern, die ihre eigene Sicht der Dinge unkontrolliert an die Leute bringen, habe »Facebook und Co.« schon längst den Status einer »Fünften Gewalt« erreicht. Und: Das Internet werde durch amerikanische Konzerne monopolisiert. Ihre Forderung: »Es darf nicht weiter rechtsfrei sein!« Einen Tipp gab sie allen Zuhörern im Zelt mit auf den Weg: »Lesen Sie täglich eine gute Zeitung – das wäre nicht das Schlechteste. Denn sie ist wie das Fernsehen der Wahrheit verpflichtet. Guter Journalismus kostet aber Geld.« Gerster: »Wenn der seriöse Journalismus stirbt, dann stirbt auch die Demokratie!«