Beverungen (rom). In der Kutsche kommen sie dahergefahren, professionell winkend wie die Royals: Damian Brzezina und Aurella Tara sind das Beverunger Kinderkönigspaar aus der Katholischen Kindertageseinrichtung »Die Brücke«.

Foto: Roman Winkelhahn

Stolze Familien stehen alle zwei Jahre an der Langen Straße in Beverungen, um den jungen Schützinnen und Schützen, den Hofdamen, den Pagen und natürlich dem Kinderkönigspaar zu applaudieren. Mit blau-weißen Fähnchen marschieren bereits die Jüngsten gekonnt in der Kinderparade mit – der Nachwuchs ist gesichert. Vor dem »Hotel Stadt Bremen« begrüßte das »große« Königspaar Markus Billeb und Sarah Marx die Kindergartenkinder mit ihren Eltern und Erziehern.

Vor der Stadthalle wurden Damian und Aurella samt Hofstaat zum Fototermin mit dem Erwachsenen gebeten. Ein aufregender Moment, vor allem für die Kinderkönigin, die stolz an Ihrer Majestät Sarah Marx aufsah. Für die Ordensverleihung zog die Parade ins Festzelt ein, wo am Ende des Spaliers bereits der Thron auf das junge Königspaar wartete. Dort überreichte man den Kindern traditionell die Orden – und einen ganzen Haufen Chips für die Fahrgeschäfte.

Den Hofstaat bilden die Hofdamen Lina Kanand, Luana Barbosa (Evangelische Kita »Groß und Klein«), Linda Müller, Mila Wenzel (Kita Sonnenbreite), Lynn Diedrich, Mayla Gocke (Kita Pusteblume), die Pagen Anastasia Horvatova, Mayla Toprak (Katholische Kita »Die Brücke«), die Adjutanten Jona Müller, Jayden Beard (Kita »Die Brücke«), Finn Goen, Adriano Cassara (Kita »Groß und Klein«), Leon Hermann, Anton Werner (Kita Sonnenbreite) sowie die Offiziere Nadim Al Settam, Mathis Weber (Kita »Die Brücke«), Till Andreessen, Simon Wollschläger (Kita »Groß und Klein«), Nico Rech und Johannes Borchmeier (Kita Sonnenbreite).