Nur kurz fallen ein paar Regentropfen, als die Regenten Markus Billeb und Sarah Marx in die festlich geschmückten Kutsche einsteigen. Foto: Sabine Robrecht

Von Sabine Robrecht

Beverungen (WB). Der Himmel ist »majestätisch silbergrau«, sagt Beverungens Schützenoberst Georg Dressler. »Und ab und zu weint er ein paar Freudentränen.« Diese Tropfen halten sich glücklicherweise in Grenzen, als das Schützenfest am Sonntag mit dem prachtvollen Umzug einen glanzvollen Höhepunkt erlebt.

Beverungen erlebt glanzvollen Schützenfest-Sonntag Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Voller Vorfreude säumen die Menschen an diesem Nachmittag die Straßen. Denn der traditionsreiche Schützenverein von 1616 feiert nur alle zwei Jahre. Da ist die Spannung doppelt groß, wenn die etwa 500 Schützen, der befreundete Nachbar-Verein aus Lauenförde, die Patenkompanie der Bundeswehr aus Höxter und die Kyffhäuser-Kameradschaft Beverungen sich begleitet von zehn Kapellen in der Weserstraße zur Parade formieren. »Der Zug steht von der Langen Straße bis zum Dampferanleger«, freut sich der Oberst – und mit ihm das strahlende Königspaar Markus Billeb und Sarah Marx, die in ihrer eleganten roten Robe bewundernde Blicke auf sich zieht.

Begleitet von ihren charmanten Hofdamen in Weiß, Franca Groppe, Celine Dierksen, Marie Diedrich, Kira Staffel, Sarah Grimm und Franzsika Rochell, schreiten die Majestäten zur Abnahme der Parade-Aufstellung an den angetretenen Schützen entlang. Die jubeln ebenso begeistert wie die Zuschauer, die die Regenten und Hofdamen mit freudigem Beifall empfangen. Als Sarah Marx und Markus Billeb dann für den Umzug in die geschmückte Königskutsche steigen, müssen ihre Begleiter zu den weißblauen Schirmen greifen – um sie dann glücklicherweise nach wenigen Augenblicken schon wieder zu schließen. Es tröpfelt nur kurz. Beverungens Schützen haben Glück. Der Himmel musste nur ein paar Freudentränen loswerden.

Christian Haase genießt jeden Augenblick

Freude macht das Fest der Schützenfamilie und ihren Gästen gleichermaßen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase, der als Offizier im Schützenverein aktiv ist, genießt, wie er sagt, jeden Augenblick. »Schützenfest zu feiern, ist für mich Heimat.«

" „Hier werden Traditionen gewahrt und gepflegt. Vergangenheit und Gegenwart bilden die Grundlage, um sie weiterhin für die Zukunft zu erhalten.“ Oberst Georg Dressler "

Eine echte Liebe zu dieser Heimat – »auch die Lauenförder gehören dazu« – und ein aufrichtiges Zusammenhalten liegt Oberst Georg Dressler am Herzen, wie er bei seiner Ansprache nach dem Umzug im Festzelt betont. »Die lange Tradition, auf die wir mit Recht stolz sein können, soll dabei Ansporn geben und eine Verpflichtung sein.« Der Schützenverein trage wesentlich dazu bei, das Zusammengehörigkeitsgefühl in Beverungen zu erhalten und zu stärken. »Hier werden Traditionen gewahrt und gepflegt. Vergangenheit und Gegenwart bilden die Grundlage, um sie weiterhin für die Zukunft zu erhalten.« Der Oberst hofft, dass der Festtag hinausstrahlt als ein Tag der Begegnung, an dem alle »füreinander und für unser Land engagiert eintreten«.

Im Geist dieses Zusammenhalts starten die Schützen dann die Qualifizierung für das Königsschießen, das an diesem Montag einen weiteren Höhepunkt des Festes markiert.

Mit dem traditionellen Zapfenstreich vor dem Rathaus ist das Schützenfest am Freitagabend eingeläutet worden.