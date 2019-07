Die Beverunger Schützen bejubeln in der Weserstraße die neuen Majestäten. König Ralf Göllner (50) und Königin Sonja Haase (49) genießen das Bad in der Menge. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Beverungen (WB). Die Schützen der Weserstadt Beverungen haben ein neues Königspaar: Ralf Göllner und Sonja Haase sind als neue Majestäten gefeiert worden. Mit ihnen an der Spitze und den jungen Hofdamen erlebten die Zuschauer eine der schönsten Paraden in der Vereinsgeschichte.

Ein »Loblied« auf ihren neuen Regenten stimmten sogleich die »Kugelmänner« von der Ersten Kompanie ein – es sind langjährige Kegel-Freunde von Göllner. Sie vergaben am Montag (15. Juli) im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT nur Bestnoten an den neuen Regenten: »Ralf ist humorvoll, absolut zuverlässig – und eine ehrliche Haut. Er ist der perfekte König und wir freuen uns mit ihm!« Schöner kann ein Lob nicht ausfallen.

Herzliche Regentin und humorvoller König

Und an seiner Seite ist eine ebenso freudestrahlende wie herzliche Regentin: Sonja Haase, die im nächsten Wonnemonat 2020 ihren 50. Geburtstag feiern kann und aus Höxter-Brenkhausen stammt. Sie trug ein Traumkleid in der Farbgebung »Türkis« und ihre Hofdamen zeigten sich passend in schönen »Coral«-Kleidern dem jubelnden Publikum.

Foto: Harald Iding

Unter den zahlreichen Gästen waren Schwiegermutter Ursula Haase (80, sie war vor zehn Jahren selbst Schützenkönigin in Höxter-Godelheim) und die Schwägerin von Sonja Haase, Petra Himme (48). Beide freuen sich mit der neuen Königin über die besondere Ehre. Ursula Haase hat auch ein Rat für sie parat: »Einfach immer Ruhe bewahren – und viel Spaß haben!« Sonja Haase selbst gestand dieser Zeitung: »Welche Frau träumt nicht davon, einmal Schützenkönigin der Stadt zu sein? Ich bin sehr glücklich!«

Stechschritt auf der Langen Straße

Beim zackigen Parademarsch mit Stechschritt auf der Langen Straße gehörte der vorherige Schützenkönig Markus Billeb zu den Aktiven. Er sagte: »Ich habe seit Freitag nicht mehr geschlafen. Aber es gab so viele schöne Momente an der Seite meiner Königin Sarah Marx.«

Und wie hat Billeb das körperlich überhaupt durchgehalten? »Ich habe vorher viel Sport gemacht – das zahlt sich jetzt aus.«

Spaß und Gemeinschaft

Der Schützenvorstand mit dem erfahrenen Oberst Georg Dressler an der Spitze hieß 435 Schützen willkommen – sowie Berufssoldaten der Patenkompanie aus Höxter und viele Kapellen aus der Region. »Die Augen sind heute nach den langen Nächten zwar klein, aber unsere Herzen dafür groß«, meinte ein Schütze beim Antreten. Und als dann »Mann für Mann« abgezählt wurde, da konnte man schon an den rauen Stimmen erkennen, dass in Beverungen der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Ihr Motto: »Hier zu feiern – das ist wie ein großes Familienfest!«