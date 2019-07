Von Sabine Robrecht

»Das Interesse ist deutlich größer«, stellt Hansgert Butterweck in seiner Werkstatt im Gespräch mit dieser Zeitung fest – und richtet den Blick auf ein Exemplar des Weißenhof-Stuhls von Mies van der Rohe. Das Flechtwerk dieses großartigen Stahlrohr-Freischwingers wartet darauf, repariert zu werden. Für Hansgert Butterweck ist dies »keine große Sache«, sondern Routine. Der 49-Jährige stattet seit Jahren schon im Auftrag der Möbelmanufaktur Tecta in Lauenförde in ursprünglicher handwerklicher Kunstfertigkeit den Weißenhof-Stuhl mit dem Originalgeflecht von Lilly Reich aus. Die 40 Mitarbeiter starke Fabrik fertigt mehr als 30 lizenzierte Re-Editionen von Bauhaus-Möbeln (Berichte vom 16. März und 17. Juni).

Ursprüngliche und zeitlose Authentizität

Eine von ihnen ist der geniale Wurf des großen Gestalters Mies van der Rohe. Hansgert Butterweck lässt ihn in seiner ursprünglichen und zeitlosen Authentizität immer wieder neu erblühen. Und auch Reparaturwünsche landen in seiner Werkstatt – so wie jetzt das Exemplar des Weißenhof-Stuhls. Wenn dieses Bauhausmöbelstück vor ihm steht, ist der Flechtwerkmeister immer wieder von der Designleistung und dem reizvollen Zusammenspiel aus Stahlrohr und Naturgeflecht begeistert. »Die Kombination ist ideal«, findet der Korbflechter. Und sie hält ewig. Hier und da fallen mal kleine Reparaturen an. »Dann ist aber für Jahrzehnte wieder alles gut.« Dann haben die Besitzer wieder Freude an einem Stuhl, dessen Sitzfläche eine jahrhundertealte Handwerkstradition ins Blickfeld rückt und sie mit der Progressivität der Stahlrohr-Konstruktion zu einem stimmigen, in seiner Unaufdringlichkeit zeitlos genialen Gesamtkunstwerk verschmelzen lässt. Das Bauhaus lebt also auch in Dalhausen. Zumal dessen Gestalter immer auch Wert auf ursprüngliche – nachhaltige Handarbeit gelegt haben. Das Material dazu liefert dem Korbflechter die Natur. Butterweck verarbeitet für den Weißenhof-Stuhl und für ein weiteres Bauhaus-Sitzmöbel von Marcel Breuer Naturrohr, das beständig ist und dessen Oberfläche glänzt.

Schere, Hammer, Messer

Formstabil kommen auch die Lederbänder daher, die Hansgert Butterweck für eine neu entworfene Kleinserie verarbeitet. Ein Designer-Team um Tilla Goldberg, Mitglied der Geschäftsleitung des international renommierten Architekturbüros Ippolito Fleitz aus Stuttgart, hat für die Stühle das vertraute Wiener Kaffeehausmuster neu interpretiert. Der Korbmachermeister bringt es in jahrhundertealter Handwerkskunst ein- und zweifarbig zur Entfaltung. Die Firma ClassiCon in München verkauft die Stühle mit dem Kaffeehaus-Geflecht aus Leder »made in Dalhausen« im In- und Ausland. Und auch für diese Arbeit benötigt der Korbflechter nur die Werkzeuge, die er auch sonst ausschließlich nutzt: Schere, Hammer, Messer. Maschinen drängen sich nicht zwischen ihn und sein Produkt. Das ist es, was Hansgert Butterweck an seiner Arbeit so liebt. Das Traditionshandwerk liegt bei ihm – wie man in Dalhausen vermuten könnte – nicht in der Familie. »Mein Vater war Eisenbahner.« In die Flechterei ist der Sohn, wie er sagt, hineingestolpert. »Man probiert das mal aus, und der Funke springt über«, sagt er lakonisch.

Flechtsommer

In Lichtenfels in Oberfranken absolvierte er dann von 1988 bis 1991 die Ausbildung – und lernte bei der Gelegenheit auch seine Frau kennen. Sie teilt Beruf und Leidenschaft mit ihrem Mann und führt mit ihm auch die Werkstatt. 1991 machte sich Butterweck in der früheren Korbmacher-Hochburg Dalhausen selbstständig. Die Meisterprüfung legte er nach. Vom Aussterben seiner Kunst im Heimatort ließ er sich nicht verdrießen, sondern setzte, weil Körbe out waren, auf Möbel. Inzwischen sind – so bewegt sich der Markt – auch wieder Körbe nach Maß gefragt. Und Spezialisten sind rar. Das Qualitätssiegel »Made in Germany« hat offenbar auch wieder Konjunktur, so der Eindruck des Korbflechters, »zumindest in der Nische, in der wir uns bewegen«. Für diese Nische – ein jahrhundertealtes, vielseitiges Handwerk und seine Erzeugnisse – schlägt nach wie vor sein Herz. Deshalb engagiert sich Hansgert Butterweck auch im Heimatverein für das Korbmachermuseum. Um andere mit seiner Leidenschaft anzustecken und sich mit Kollegen auszutauschen, veranstaltet der Handwerksmeister von Freitag, 19. Juli, an zusammen mit der Volkshochschule den schon traditionellen Flechtsommer im Museum. Bis Mitte September treffen sich professionelle Flechter und auch Hobby-Flechter aus ganz Europa.

Bei den Kreativseminaren entstehen Körbe, kunstvolle Schalen oder auch Rankgerüste für den Garten. Das Material liefert – wer auch sonst – die Natur. Von den elf Seminaren sind verschiedene schon belegt. Immer mal wieder sind aber auch Restplätze frei. Interessierte können sich melden (Telefon 05645/9954) und sich gegebenenfalls auf eine Warteliste setzen lassen.