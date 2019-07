Eine Erinnerung an den Jugend-Landtag: Landtagsabgeordneter Matthias Goeken hat dem Beverunger Schüler Louis Hegerring ermöglicht, drei Tage am Jugend-Landtag teilzunehmen. Dort diskutierte der 17-Jährige über aktuelle Themen wie ÖPNV und Impfpflicht. Foto: privat

Der 17-Jährige ist Mitglied des Stadtverbands Beverungen der Jungen Union im Kreis Höxter, hat ein Praktikum beim Bundestagsabgeordneten Christian Haase absolviert und vom 4. bis 6. Juli den Landtagsabgeordneten Matthias Goeken im Jugend-Landtag in Düsseldorf vertreten. Auch nach seinem Abitur, auf das er gerade am Gymnasium in Beverungen hinarbeitet, will er sich weiter mit der Politik beschäftigen, sagt er.

Auf dem Weg in die Politik

Einen Eindruck davon, wie ein Abgeordneter im Landtag arbeitet, hat er während des Jugend-Landtags bekommen. Im Vorfeld mussten die Teilnehmer aus zehn Themenvorschlägen ihre drei Favoriten nennen. Zwei Themen wurden am Ende im Parlament diskutiert: »ÖPNV attraktiver machen« und »Einführung einer allgemeinen Impfpflicht als Voraussetzung für einen Kita-Platz«. Genau die Themen, die Louis Hegerring behandeln wollte, erzählt er nach seiner Teilnahme. Mit dem Ergebnis der Debatten sei er zufrieden. »Die Änderungsanträge wurden angenommen. Beim ÖPNV derjenige von CDU und FDP, bei der Impfpflicht der Antrag von der FDP«, erklärt er.

Kompromisse notwendig

Bei der Impfpflicht habe die CDU-Fraktion Kompromisse eingehen müssen. So wurde

die Pflicht von der FDP auf die Aufnahme in öffentlichen Kitas beschränkt. Am Ende sei dem Antrag für eine Impfpflicht als Voraussetzung für einen Kitaplatz aber zugestimmt worden. Während sich die Mitglieder des Bundeskabinetts mit einer Masern-Impfpflicht beschäftigt hatten, diskutierten die Jugendlichen bereits über eine Pflicht für den Kombi-Impfstoff Masern-Mumps-Röteln-Varizellen. Gleichzeitig wurde mit dem Antrag im Jugend-Landtag auch eine höhere Anzahl an Informationsveranstaltungen beschlossen, in denen über die Folgen der Erkrankungen aufgeklärt werden solle. Gerade die Impfpflicht sei während des Jugend-Landtags »strittig diskutiert worden«, berichtet Hegerring. Was dem 17-Jährigen besonders gut an der Veranstaltung gefallen habe: »Ich konnte etwas auf den Weg bringen, was mich beschäftigt.« Denn die Beschlüsse, die Anfang Juli gefasst wurden, verschwinden nicht in der Versenkung. Sie werden an die Abgeordneten des Parlaments weitergegeben. Matthias Goeken sagte, dass die Themen auch innerhalb seiner Partei noch einmal besprochen würden. »Gut, dass sich junge Leute engagieren.«

ÖPNV-Probleme im ländlichen Raum

Besonders freute sich Goeken, dass Louis Hegerring, ebenso wie der Landtagsabgeordnete selbst, Teil des Verkehrsausschusses war. Das Thema ÖPNV beschäftige den 17-Jährigen besonders, weil er in einer ländlichen Region wohne. Während die Jugendlichen aus den Städten Probleme hätten, wenn der Bus in der Nacht nicht fahre, stehe man hier schon einmal vor dem Problem, dass überhaupt kein Bus fährt. Im Jugend-Landtag wurde der Änderungsantrag der CDU zum ÖPNV bewilligt. Darin wurde unter anderem gefordert, die Tarifsysteme in NRW zusammenzuführen und Knotenpunkte zu schaffen, die von Taxibussen angefahren werden.