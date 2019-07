Von Marius Thöne

Beverungen (WB). Der Bund hat dem Kreis Höxter ein neues Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt. Das 223.000 Euro teure Auto wurde am Donnerstag an die Feuerwehr Beverungen übergeben. Pater Thomas Wunram segnete es mit Weihwasser aus einer Kübelspritze.

»Damit sind wir für Großschadenslagen und für die überörtliche Hilfeleistung noch besser gerüstet«, sagte Landrat Friedhelm Spieker bei der Übergabe des Fahrzeuges an den Beverunger Stadtbrandmeister Stefan Nostitz.

Dafür, dass ein Bundesfahrzeug für den Katastrophenschutz im Kreis Höxter stationiert wird, hatte sich der Bundestagsabgeordnete Christian Haase eingesetzt. Er freute sich darüber, dass dieses Ansinnen auch umgesetzt werden könnte. »So steht unseren gut ausgebildeten Einsatzkräften auch das nötige Gerät zur Verfügung. Dies ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unerlässlich«, sagte Haase.

Landesweiter Einsatz

Das neue Fahrzeug soll nach Spiekers Angaben zwar in erster Linie zur landesweiten Gefahrenabwehr eingesetzt werden, darüber hinaus könne es die Feuerwehr Beverungen aber auch bei örtlichen Einsätzen nutzen. Damit stehe im Kreisgebiet ein weiteres, umfangreich ausgestattetes Einsatzfahrzeug zur Verfügung.

Auch Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm erläuterte, dass das neue Fahrzeug keine Ersatzbeschaffung sei, sondern der Wehr zusätzlich zur Verfügung stehe. »Auch wenn das Fahrzeug einmal für die überörtliche Gefahrenabwehr abgezogen werden sollte, ist der Brandschutz vor Ort jederzeit mit eigenen Fahrzeugen sichergestellt«, betonte Grimm.

Wassertank fasst 1000 Liter

Kreisbrandmeister Rudolf Lüke erläuterte die Leistungsfähigkeit des neuen Fahrzeuges. »Mit seinem 1000 Liter fassenden Wassertank eignet sich das Fahrzeug besonders für den Dekontaminationsbereich.« Damit sei das Entfernen von gefährlichen Verunreinigungen an Menschen, Gegenständen oder Räumen gemeint. Das Fahrzeug passe nach Beverungen, weil dort ein ABC-Erkundungs- und Dekontaminationszug stationiert sei. Die Experten um Zugführer Matthias Mikus werden sich auch um das neue Feuerwehrauto kümmern.

Lüke sagte, dass die von Land und Bund vorgesehenen weiteren Fahrzeuge für den Katastrophenschutz dringend benötigt würden. Zurzeit müssten heimische Wehren bei überörtlichen Einsätzen ihre eigenen Fahrzeuge benutzen. »Das bedeutet auch, dass diese bei den kleineren Wehren für Einsätze vor Ort fehlen«, so Lüke.

Der Katastrophenschutzplan sieht vor, dass insgesamt vier Fahrzeuge im Kreis Höxter stationiert werden. Zwei Fahrzeuge des Bundes wurden dem Kreis als zuständige Behörde bereits zur Verfügung gesellt. Eines ist in Höxter, das zweite jetzt in Beverungen stationiert. Zwei weitere Fahrzeuge wird das Land in den kommenden Jahren noch zur Verfügung stellen.