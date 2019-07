Hermann-Josef Sander ist der Beverunger »Wetterfrosch« – hier am Brunnen vor dem Rathaus der Weserstadt. Er betreut die Station in Drenke, die vor 20 Jahren eröffnet worden ist. Heute gehört sie zu einem Netz von 550 Stationen in Deutschland.

Hermann-Josef Sander vom Heimat- und Verkehrsverein Stadt Beverungen hatte seinerzeit die Idee, eine Wetterstation im Stadtgebiet Beverungen zu installieren. Im Februar 1999 wandte er sich an Jörg Kachelmann, der 1991 den privaten Wetterdienst Meteomedia in der Schweiz gegründet hatte und mehr und mehr in den Medien von sich reden machte. Doch was nützt die beste Idee, wenn das Geld – in diesem Fall 25.000 Mark – fehlt.

»Insofern hat die Erinnerung an die Einrichtung der Wetterstation vor 20 Jahren unbedingt mit einem Dankeschön an die Sponsoren einherzugehen, die damals durch ihre Finanzierung diese Wetterstation überhaupt erst ermöglichten, nämlich das Bildungszentrum der IG Metall in Drenke, die Werbegemeinschaft Beverungen, das Forstunternehmen Wulf in Brakel, die Volksbank Höxter-Beverungen, die Firma Kverneland Lauenförde und die Stadtwerke Beverungen«, sagt Sander.

Einweihung am 5. September

Im Juni 1999 konnte die Station dann in der Gemarkung Drenke nördlich der Elisenhöhe auf einer Höhe von 242 Meter eingerichtet werden, und seit dem 1. Juli 1999 ist sie an das bundesweite Datennetz der Meteomedia (heute Meteo-Group) angeschlossen. Offiziell eingeweiht wurde die Station dann am 5. September durch den Dalhauser Pastor Josef Scholle im Beisein von Jörg Kachelmann, der überrascht war, sogar von einem Wetterfrosch, alias Heiner Hake aus Blankenau, begrüßt zu werden.

Rund 1600 Stationen, davon etwa 550 in Deutschland, sind derzeit weltweit an das Netz der Meteo-Group angeschlossen. Gemessen werden nicht nur Temperatur, Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit, sondern ebenfalls die tägliche Niederschlagsmenge und die Sonnenscheindauer. Die Messwerte ruft Meteo-Group im Abstand von zehn Minuten via Modem ab, und bereits seit 2002 erhält die Region Beverungen täglich eigene lokale Prognosen über alle gemessenen Größen.

»Wie wichtig das Ermitteln von Wetterdaten für Beverungen aus meteorologischer Sicht ist, ergibt sich beispielsweise aus der besonderen topographischen Lage Beverungens im Regenschatten des Eggegebirges am Fuße vom Solling«, erläutert Hermann-Josef Sander. Oftmals werden extreme Werte der Wetterstation Drenke, etwa besonders große Niederschlagsmengen, auch im WDR-Fernsehen genannt.

Die 4-Tage-Prognose für Beverungen, die alle drei Stunden aktualisiert wird, gibt es im Internet: wetterstationen.meteomedia.de.

Wetterdaten aus 20 Jahren

Die mittlere Jahrestemperatur lag bei 9,5 Grad Celsius. Das Jahr mit den wenigsten Sonnenscheinstunden war 2002 mit 1055 Stunden. Das Jahr mit den meisten Sonnenscheinstunden war 2018 mit 2129 Stunden.Die niedrigste mittlere Monatstemperatur wurde mit minus 4,1 Grad Celsius im Dezember 2010 gemessen. Besonders warm war es dagegen im Durchschnitt im Juli 2006 mit 21,9 Grad Celsius. Das niederschlagsärmste Jahr war 2018 mit 490,4 Litern Regen pro Quadratmeter. 2002 fiel fast doppelt so viel Regen (1036 Liter). Die höchste Niederschlagsmenge innerhalb von 24 Stunden fiel am 17. Juli 2002 mit 55,8 Litern. Die höchste jemals gemessene Windgeschwindigkeit in Drenke lag am 18. Januar 2008 bis 144,5 Stundenkilometern.