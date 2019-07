Franziska (14) zieht alle Register, um für Dackelhündin Sissi eine möglichst gute Zeit zu erzielen. Sie rennt die 50 Meter lange Strecke mit Kuscheltier und Spielzeug in der Hand neben dem Dackel her. Mit Erfolg: Ohne Umwege geht es für beide ins Ziel. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Derental (WB). Sissi rennt am liebsten hinter ihrem Kuscheltier her, für Dax muss es ein Tennisball sein, und dann gibt es da noch Charly, der einfach keine Lust hat, 50 Meter zu laufen. Beim Dackelrennen in Derental sind allerlei kuriose Szenen zu beobachten gewesen – sehr zur Freude der Zuschauer.

3895435-Dackelrennen in Derental - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

Dackel Dax trägt die Startnummer eins. Nach dem Rennen wird sein Besitzer Franz Josef Ikenmeyer aus Neuenheerse sagen: »Der Hund hat alles richtig gemacht.« Doch das wissen weder Hund noch Herrchen vor dem Start. Auf ein Signal eröffnet Dax das Dackelrennen auf dem Sportplatz. Er gibt sein Bestes, setzt zum Sprint an. Dann kommt Herrchen ins Spiel. Vorher hatte er sich überlegt, auf der Hälfte der Bahn einen Tennisball zu werfen. Den mag Dax besonders gern – »und Äpfel«, sagt Ikenmeyer. Er setzt zum Wurf an und verfehlt dabei die Bahn. Der Ball fliegt zu den Zuschauern, der Zwerg-Langhaar-Dackel ist verwirrt. Am Ende steht eine Zeit von mehr als 30 Sekunden auf der Uhr. Der beste Dackel der ersten Runde hat allerdings eine Zeit von 5,78 Sekunden.

Nicht immer reibungslos

Anschließend beobachtet Ikenmeyer die Konkurrenz aus dem Zielbereich. »Der ist gut, so gut hatte ich mir das auch vorgestellt«, kommentiert er den reibungslosen Lauf eines Dackels.

Für Ikenmeyer ist es die erste Teilnahme. Aber er hat noch eine zweite Chance. Nach dem ersten Rennen arbeitet er an seiner Strategie: »Ich werde gleich weiter vor gehen, kurz vor das Ziel. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein.« Der zweite Durchgang scheitert dann an Dackel Dax. Obwohl Ikenmeyer zielsicher wirft, ist der Dackel verunsichert und verlässt die Bahn.

Aus der Zeitung habe der Hundebesitzer von dem Dackelrennen erfahren, sagt er. Beim Training, also dem täglichen Gassi gehen, klappe das Spiel mit Tennisball und Apfel immer perfekt. Dax ist der dritte Dackel der Familie. »Einmal Dackel, immer Dackel«, so sei das nun mal. Aber Dax und sein Herrchen sind nicht die einzigen, bei denen es im ersten Lauf nicht glatt über die Bühne geht.

Abstecher zu den Zuschauern

Dackel Holly entscheidet sich kurz vor der Ziellinie dazu, einen Abstecher zu den Zuschauern zu machen. Durch ihre Besitzer lässt sie sich jedoch zu einem Schlusssprint ins Ziel überreden. Die Zuschauer sind begeistert und bejubeln jeden Teilnehmer, der sein Rennen ohne Umwege beendet. Für all diejenigen, die es nicht schaffen, gibt es aufmunternde Worte. »Los, lauf, lauf, lauf«, ist ein Zuschauer zu hören. Mit ihrem Lauf zufrieden ist die 14-jährige Franziska. Auch für sie ist es das erste Dackelrennen. »Der Lauf hat mit dem Kuscheltier gut geklappt«, sagt sie.

Nach den Dackeln starten andere Hunderassen. Auch die dürfen beim Rennen der Ortsgruppe Holzminden des Deutschen Teckelclubs an den Start gehen. Allerdings werden sie gesondert gewertet. Erfahrungsgemäß seien sie etwas schneller als die Dackel, berichtet Vorsitzende Heike Böhme. Auch bei Australian Sheperd Hündin Ka’ena und Besitzerin Kerstin Meier aus Arholzen gibt es Probleme. »Sie hat nicht gesehen, dass ich den Ball geschmissen habe.« Sie wollen es in der zweiten Runde besser machen. Am Ende heißt es Platz drei für das Team.