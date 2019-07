Der Bauzaun zeigt an, wo der Anbau des Seniorenhauses St. Johannes Baptist entstehen soll. Insgesamt wird der Neubau niedriger als das bestehende Haus. Eingerüstet ist das Hau zu sehen, dessen Besitzer einem Verkauf nicht eingewilligt haben. Foto: Alexandra Rüther

Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Die Anlieger der Straße » Bauhof« hoffen auf ein Entgegenkommen der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) in Sachen Erweiterung des Seniorenhauses St. Johannes Baptist. Mit einem entsprechenden Schreiben, aufgesetzt von dem Paderborner Rechtsanwalt Dr. Nils Gronemeyer, haben sie sich jetzt an den Kreis Höxter gewandt.

»Den Anliegern geht es nicht darum, den Erweiterungsbau zu verhindern«, sagte Gronemeyer am Dienstag auf Anfrage. Dass die KHWE hier bauen könne und auch dürfe, stehe nicht zur Debatte. »Und dass damit Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen, auch nicht. Aber die Frage ist, wie weit die reichen dürfen«, so der Anwalt.

Gegen den Bauvorentscheid, den der Kreis Höxter der KHWE bereits vor einem Jahr erteilt hat, hat Gronemeyer für einen der Anwohner Klage eingereicht. »Das hat den Hintergrund, dass entscheidende Teile einer einmal erteilten Bauvoranfrage in dem späteren Bauantragsverfahren nicht noch einmal geprüft werden müssen. Und das ist in unserem Fall die von den Anwohnern kritisierte Bauhöhe und die drei Nutzungsarten Seniorenwohnheim, Tagespflegeeinrichtung und Pflegestation«, erklärt Gronemeyer.

Straße gilt als reines Wohngebiet

Seine Mandanten teilen die Ansicht des Architekten nicht, dass die Umgebungsbebauung als Kerngebiet im Sinne der Baunutzungsordnung anzusehen sei. Die Straße Bauhof mit der ausschließlich angrenzenden Wohnbebauung stelle eine in sich geschlossene, harmonische Bebauung dar, die als reines Wohngebiet zu qualifizieren sei.

Die Besonderheit des Areals liege gerade darin, dass sich die Gebäude quasi wie um einen Platz um die Straße Bauhof gruppieren, die wiederum als Sackgasse ausgebildet sei und von der Burgstraße auch nicht gerade, sondern nur über einen Schlenker zu erreichen sei. Weil der geplante Neubau über die Straße Bauhof erschlossen werde, müsse sich seine planungsrechtliche Zulässigkeit deshalb an einem Wohngebiet messen lassen.

Pflegestation problematisch

»Dabei ist die Nutzung des Seniorenwohnheimes unproblematisch. Auch die Tagespflegeinrichtung wird als Anlage für soziale Zwecke als unproblematisch angesehen. Etwas anderes gilt jedoch für die Pflegestation«, erklärt Gronemeyer. Die Büros der Caritas-Pflegestation seien als gewerbliche Nutzung zu qualifizieren und damit in einem Wohngebiet nicht zulässig.

Im Einzelfall verstieße sie zudem gegen das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme nach Paragraf 15 Baunutzungsordnung. »Nach der Betriebsbeschreibung sollen von dem Büro aus 45 Mitarbeiter im Außendienst geführt werden. Die Nutzung der Pflegestation wird also mit einem erheblichen Fahrzeugverkehr verbunden sein.« Das könne die Straße nicht bewältigen, zumal es sich um eine Sackgasse ohne Wendehammer handele.

Auch durch die zu erwartende Höhe (der geplante Neubau soll drei Vollgeschosse zuzüglich Staffelgeschoss erhalten) verstoße das Gebäude gegen das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber den Anliegern, denn ihre Grundstücke würden in erheblicher Weise verschattet. Ebenfalls rücksichtslos sei die geplante Anlage der Stellplätze. »Hierzu wissen wir einfach noch viel zu wenig«, so Gronemeyer.

In den Unterlagen werde die Anzahl der notwendigen Stellplätze mit 40 angegeben. Davon seien 31 im Bestand, neun zusätzliche Stellplätze seien geplant. »Aus den Planungsunterlagen wird nicht deutlich, worauf sich der Bestand von 31 Stellplätzen stützt und wo diese Stellplätze nachgewiesen sind.« Der Anwalt hat den Kreis Höxter darum gebeten, ihm eine etwaige Baugenehmigung zuzustellen, damit Rechtsmittel dagegen geprüft werden können. »Meine Mandanten sind keine Totalverweigerer«, betont er. Sie stünden zu Gesprächen jederzeit zur Verfügung.