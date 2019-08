Doch zunächst war die Jugend am Zuge: Theresa Schröder konnte sich als Schülerkönigin feiern lassen und Viktoria Böker als neue Jungschützenkönigin. Eröffnet wird das Schützenfest am Freitag, 23. August, um 20 Uhr mit der Medaillenverleihung und dem Großen Zapfenstreich. Am Samstag wird um 18 Uhr eine Heilige Messe gefeiert, der Festball beginnt um 20 Uhr mit der Partyband »Flexx«. Der Festumzug am Sonntag beginnt um 14 Uhr und endet mit der Parade auf dem Sportplatz. Der Heimatabend mit der Bevertaler Dorfmusik beginnt um 18 Uhr. Am Montag, 26. August, ist um 9 Uhr Schützenmesse, um 10 Uhr Frühstück, um 14.30 Uhr Antreten und Festumzug. Ab 16 Uhr wird Kinderschützenfest gefeiert, um 20 Uhr beginnt der Festball mit der Partyband Enjoy.