Ordnungsamtsleiter Frank Filmar (von links), Bürgermeister Hubertus Grimm und der Betriebsleiter des Abwasserwerkes, Frank Matthias, haben in der Burgstraße den Ablauf der Sanierungsarbeiten erläutert. Los geht es am 9. September. Foto: Alexandra Rüther

Von Alexandra Rüther

Seit Mitte Juni ist die Burgstraße bereits Sackgasse – über die neue Weserbrücke geht es derzeit nur zu Fuß. Im Zuge des Brückenneubaus hatte der Landesbetrieb Straßen NRW von Anfang an vor, die Fahrbahn der B 241 (Burgstraße) auch bis zum Kreuzungsbereich B 83 zu sanieren. »Dann war schnell klar, dass wir seitens der Stadt diesen Umstand nutzen, um auch die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Gehwege zu erneuern«, erläuterte Bürgermeister Hubertus Grimm am Donnerstag bei einem Ortstermin.

Im Bereich der Burgstraße sind beidseitig Schmutz- und Regenwasserkanäle vorhanden, die in den Gehwegen/Parkbuchten beziehungsweise teilweise im seitlichen Fahrbahnbereich verlaufen. »Bei den Regenwasserkanälen handelt es sich um alte Betonrohr-Mischwasserkanäle, die sich einschließlich der Anschlussleitungen in einem schlechten baulichen Zustand befinden«, erklärte Frank Matthias, Betriebsleiter des Abwasserwerkes. Diese Leitungen werden ebenso erneuert wie Strom- und Wasserleitungen, die teilweise älter als 70 Jahre seien.

Bauarbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten

»Außerdem müssen wir aufgrund wasserrechtlicher Anforderungen eine Regenwasserbehandlungsanlage im Bereich des ZOB bauen, da das Straßenabwasser der B 241 vor Einleitung in die Weser gereinigt werden muss«, erläuterte Matthias. Baustellenbeginn wird an der Burg sein, wo die Leitungen und Kanäle erneuert werden.

Anschließend folgen Arbeiten in der nördlichen Straßenhälfte, dann wird die Regenwasserbehandlungsanlage südlich des ZOB in der Schützenstraße gebaut sowie die Regenwasserkanäle und die Wasserleitung von der Kolpingstraße bis zum Weserradweg erneuert. »Dieser Bauabschnitt ist aber unabhängig von der Sperrung der Burgstraße zu betrachten und soll erst nach Fertigstellung aller Arbeiten in der Burgstraße und Fertigstellung der neuen Weserbrücke ausgeführt werden«, so Frank Matthias.

Was die Gestaltung der Burgstraße angeht, besteht laut Bürgermeister Grimm wenig Spielraum. »Wir werden auf den Gehwegen die gleichen Pflastersteine verlegen wie in der ›Altstadt‹-Burgstraße«, sagte er. Der an der Einbiegung zur Mittelstraße stehende Baum werde voraussichtlich erneuert. Weitere Anpflanzungen seien ebenso wenig möglich wie Radwege. »Dazu fehlt der Platz«, so Grimm. Denn aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Bundesstraße handelt, könne sie auch nicht zurückgebaut werden.

Auf »Eltern-Taxi« verzichten

Eine große Herausforderung ist die Verkehrssituation. Je nach Baufortschritt werde die Burgstraße halbseitig beziehungsweise voll gesperrt. »Der ZOB wird nicht mehr angefahren, stattdessen fahren alle Linien- und Schulbusse die Haltestelle an der Grundschule an«, erklärte Ordnungsamtsleiter Frank Filmar.

Die Zuwegung erfolgt über die B 83 und die Hakeltwete (Ecke Oexle). Diese Straße wird Einbahnstraße und die Busse fahren dann durch die Baustelle wieder in Richtung B 83. Auch die Rettungswege und der Baustellenverkehr für den Weserbrückenneubau werden aufrecht erhalten. »In diesem Zusammenhang liegt uns sehr am Herzen, dass Eltern der Grundschüler ihre Kinder möglichst nicht mit dem Auto bis zur Schule bringen«, sprach Filmar das wachsende Problem der »Eltern-Taxis« an. Wenn nicht ganz darauf verzichtet werden könne, bestehe die Möglichkeit, die Kinder an der Hersteller Straße raus zu lassen und dann durch die Straße Im Bangern laufen zu lassen.

Radfahrer nutzen zunächst weiter die Umleitung an der Grundschule vorbei, später werden sie über die Schützenstraße zwischen Grundschule und Stadthalle umgeleitet.