Weiterhin geben sich die Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke aus oder berufen sich auf eine angebliche Partnerschaft. Im weiteren Gesprächsverlauf werden häufig weitere Daten abgefragt und zudem eine Unterschrift eingefordert. Durch dieses Vorgehen werden in Wirklichkeit häufig langfristige Stromlieferungsverträge unterschrieben, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Es gibt aktuell ebenfalls viele Fälle von Telefonwerbung im Vertriebsgebiet der BeSte Stadtwerke. Das Vorgehen der Anrufenden ist sehr ähnlich. Die BeSte Stadtwerke GmbH stellt klar: »Von uns werden generell keine Aufträge für die Energielieferung an der Haustür oder am Telefon beworben oder verkauft. Ebenso arbeiten wir nicht mit einem anderen Energievertrieb zusammen«, so Vertriebsleiter Dietmar Hillebrand. Der lokale Energieversorger ruft daher zu Vorsicht auf.

Habe man dennoch Daten weitergegeben oder ein Dokument unterschrieben, sollte dringend vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden. Hilfreiche Tipps gibt es auch bei der Verbraucherzentrale, unerlaubte Telefonwerbung kann bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Bei Rückfragen steht der Kundenservice der BeSte zur Verfügung.