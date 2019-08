Beverungen (WB). Gut gerüstet für das Weser-Open-Air mit Roland Kaiser am Freitag, 6. September, und Mark Forster am Samstag, 7. September, auf den Weserwiesen hat sich jetzt das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor der Stadthalle gezeigt.

Unter der Teamleitung von Petra Köplin und Kerstin Scheele sowie Volker Faltin erhielten alle das brandneue Open-Air-T-Shirt mit allen bisher auf den Weserwiesen aufgetretenen Künstlern – angefangen von Pur (zweimal), Silbermond, Chris de Burgh, Herbert Grönemeyer über Ina Müller, Cro, Amy Macdonald bis zu Scooter und Supertramps Roger Hodgson.

Superereignis

Kerstin Scheele: »Die zehn Open Airs waren ja nur die Übung für das bevorstehende Superereignis.« Und Volker Faltin ergänzt: »Ja, es ist richtig schön, wenn man mit einem so erfahrenen Team, das mit Zuverlässigkeit und Herzblut den Besuchern ein großes Erlebnis ermöglichen möchte, arbeiten kann.«

Neben dem Abgleich der Einsatzzeiten und den Anforderungen an den verschiedenen Einsatzorten stand auch eine Katastrophenschulung auf dem Programm. Jeder weiß jetzt genau, was zu tun ist, sollte das Gelände beispielsweise bei einem schweren Gewitter geräumt werden müssen. Für diesen Fall stehen die Stadthalle, die Grundschulturnhalle und die Pausenhalle der Grundschule als Rückzugsorte für alle zur Verfügung. Natürlich hoffen alle, dass an den Konzertabenden wieder gutes Wetter wie etwa bei Chris de Burg oder Amy Macdonald herrscht.

Erlebnis

Jetzt heißt es aber erst einmal die gigantische Bühne, die Tribünen und die Gastronomie aufzubauen, was wiederum auch einen großen Einsatz vieler Techniker und Helfer erfordert, um dann am Konzertabend ein rundes und nachhaltiges Erlebnis zu ermöglichen. Das haben alle Beteiligten sich in die Hand versprochen.

Der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Sebastian Ellinghaus, brachte seinen Respekt dafür zum Ausdruck: »Ich bin jedes Mal begeistert, wie die Zusammenarbeit mit Kreis, Stadt, Polizei, Feuerwehr, Sanitätern, Künstlern, Agenturen, Technischen Leitern und unseren Ehrenamtlichen sowie – nicht zu vergessen – den Bürgern in Beverungen bestens funktioniert.«

Tickets

Roland Kaiser eröffnet das Weser-Open-Air am Freitag, 6. September, um 20 Uhr. Karten gibt es ab 55 Euro. Mark Forster steht am Samstag, 7. September, auf der Bühne. Der Konzertabend beginnt um 20 Uhr, als Support steht der deutsche Songwriter Lutz Rode auf der Bühne. Seine Musik beschreibt er als »Anarcho Romantik aus Berlin Moabit«. Infos und Karten sind im Kulturbüro Beverungen erhältlich, Telefon 05273/392223.