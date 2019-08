Die »Drei-Bistümer-Wallfahrt« hat ihren Namen von den drei Bistümern Paderborn, Hildesheim und Fulda, aus denen die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen. Dieser Grenzbereich liegt zugleich im Drei-Länder-Eck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Ausgangspunkt war stets die Abtei vom Heiligen Kreuz in Herstelle.

An der Wallfahrt haben Menschen gleich welchen Alters und welcher Konfession teilgenommen. Sie war ökumenisch ausgerichtet. Ihr Ziel war die Gemeinschaftspflege unterwegs und die Begegnung mit den Menschen. In vielen Gemeinden war die »Drei-Bistümer-Wallfahrt« zu einem Begriff geworden und wurde von der Bevölkerung gern erwartet, von Vertretern der Orte begrüßt und nach gemeinsamen Gottesdiensten bewirtet.

Geistlicher Begleiter der Wallfahrt war Prälat Dr. Gerhard Specht, der Begründer der »Europawallfahrt«, die alle Länder Europas in den Blick nahm. Allerdings sollen die Kontakte untereinander weiter gepflegt werden. Gleichsam in einem Parallelangebot »Heil an Leib und Seele« können die Mitpilgerinnen und -pilger in Kurorten medizinische Anwendungen erhalten, sich zugleich aber auch zu Gottesdiensten, örtlichen Wallfahrten und seelsorglichen Gesprächen zusammenfinden. Ein Schwerpunkt dieser Treffen war mehrmals Budapest, jetzt im Herbst wird es Bad Griesbach sein.

Programm der Wallfahrt

Montag, 2. September: bis 17 Uhr Anreise Abtei Herstelle, 18 Uhr Vesper mit Reisesegen, anschließend Abendessen und Zusammenkunft im Gruppenraum.

Dienstag, 3. September: 8.30 Uhr Frühstück, 9.45 Uhr mit Autos zur Weinbergkapelle bei Höxter, 10.30 Uhr Gottesdienst in der Weinbergkapelle, anschließend Fahrt zur Minoritenkirche Höxter, Statio und Besichtigung, Wanderung nach Boffzen, unterwegs Statio an der Weserbrücke oder später in den Weserauen. In Boffzen Gelegenheit zum Besuch der Ölmühle und Kaffeetrinken im neuen Café, 18.30 Uhr Abendessen, anschließend Versammlung im Gruppenraum.

Mittwoch, 4. September: 8 Uhr Frühstück, 9.20 Uhr Fahrt nach Lauenförde, 9.45 Uhr Zugfahrt nach Walkenried, Ankunft 11.52 Uhr, Gottesdienst in der Pfarrkirche Hl. Kreuz, Besichtigung des Museums in der früheren Zisterzienserabtei, 16.03 Uhr Rückreise nach Lauenförde, 18.30 Uhr Abendessen, Zusammenkunft im Gruppenraum.

Donnerstag, 5. September: 8.30 Uhr Frühstück, 9.45 Uhr Fahrt durch den Solling zum Töpferdorf Fredelsloh, 11 Uhr Eucharistiefeier und Besichtigung der früheren Klosterkirche, Heinberg-Wanderung (Rundweg über etwa vier Kilometer) – wer nicht mitgehen möchte, kann sich im Töpferdorf umsehen. 16.30 Uhr individuelle Heimfahrt zum Kloster Herstelle, 18 Uhr Vesper, 18.30 Uhr Abendessen, anschließend gemütlicher Abend im Gruppenraum.

Freitag, 6. September: 7.45 Uhr Eucharistiefeier in der Klosterkirche, Frühstück, Heimreise.

Anmeldungen

Anmeldungen sind unter Anzahlung von 70 Euro ausschließlich zu richten an Msgr. Dr. Gerhard Specht, Börnchenweg 5, 57250 Netphen-Helgersdorf, Telefon 02737/2490429 oder Telefon 0176/64649519, E-Mail an: GerhardSpecht@Europawallfahrt.de.

»Es wäre schön, wenn sich jemand zur Übernahme einer Statio bereit erklären und mir das telefonisch mitteilen würde unter Telefon 05251/48124«, sagt Hermann Multhaupt. Außerdem weist er darauf hin, dass Personen, die nicht gut zu Fuß sind, nicht auf die Wallfahrt verzichten müssen. Für Fahrgelegenheiten werde gesorgt.