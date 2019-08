Lauenförde (WB). Am Ortsausgang von Lauenförde in Richtung Würgassen haben sich Abgeordnete der CDU-Kreistagsfraktion vor der Kreistagssitzung am 2. September ein eigenes Bild von der Verkehrsproblematik im Verlauf der L550 verschafft. Begleitet wurden sie von der örtlichen CDU und Mitgliedern der kürzlich gegründeten Bürgerinitiative Lauenförde.

Am kommenden Montag wird im Kreishaus Holzminden in öffentlicher Sitzung ein Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung kommen, der die Kreisverwaltung beauftragt, in diesem Bereich geeignete Standorte für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen festzulegen und überproportional verkehrslärmbelastete innerörtliche Straßenabschnitte zu ermitteln. Anwohner und Passanten hatten die zuständigen Behörden immer wieder auf das besondere Gefahrenpotenzial nahe des Ortsschildes Lauenförde hingewiesen, berichtet die Union. Dieses sei nicht allein durch hohe Geschwindigkeiten begründet, auch seien durch den einseitig fehlenden Gehweg im Bereich der Einmündung von »Neuem Weg« bis »Ostlandstraße« alle Bewohner der östlich der Strecke gelegenen Wohnbereiche gezwungen, die Fahrbahn direkt hinter dem Ortsschild zu queren, um die gesamte Infrastruktur des Ortes, wie Einkaufsmarkt, Schule und Kindergarten, Sport- und Spielplätze oder auch die Schulbushaltestelle zu erreichen. Das sei schon im Normalbetrieb eine untragbare Situation, klagten die Mitglieder der Bürgerinitiative. Mit der Einrichtung einer Umleitung wegen des Abrisses der Beverunger Weserbrücke fließe nun der gesamte Verkehr der Region für noch mindestens ein Jahr über genau diese Gefahrenstelle. Laut CDU ganz besonders für straßenquerende Kinder eine nicht einzuschätzende Gefahr: Vor einigen Jahren verunglückte auf Höhe des Sportplatzes eine 13-jährige Schülerin tödlich.

»Hier muss sofort etwas getan werden«

Bisher scheiterten alle Bemühungen auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene, hier Abhilfe zu schaffen. Auch ein im vergangenen Jahr im Kreistag gestellter Antrag der CDU-Fraktion auf einen stationären Blitzer als Sofortmaßnahme fand nicht die nötige Mehrheit. Bei der Besichtigung vor Ort sagte Fraktionsvorsitzender Uwe Schünemann: »Hier muss sofort etwas getan werden, bevor tatsächlich erneut jemand ernsthaft zu Schaden kommt. Wir sind uns sicher, dass wir die Kreistagsabgeordneten dieses Mal von der Dringlichkeit unseres erneuten Antrags für einen Blitzer am Ortseingang Lauenförde überzeugen können.« Vorliegende Messwerte sollen dabei helfen: Schon eine 2016 durchgeführte Plattenmessung förderte täglich rund 2800 Geschwindigkeitsüberschreitungen pro Tag mit zum Teil drastisch erhöhtem Tempo zu Tage. Dies bestätigte sich erneut in einer aktuellen Blitzeraktion des Landkreises vor einigen Wochen, die ebenfalls eine eklatante Menge an hohen Geschwindigkeitsverstößen auf der Strecke ergeben hatte.