Mark Forster hat in Beverungen das Publikum »geflasht«. Foto: Harald Iding

Von Greta Wiedemeier

»Das ist so ‘ne Gegend, wo keiner weiß, wo das liegt. Da müsst ihr jetzt erstmal versuchen, euch reinzudenken«, zieht der »The Voice«-Juror seine Fans vom Lande mit einem gewohnt frechen Grinsen auf. Diese nahmen ihm das jedoch nicht übel und zeigten sich vom ersten Lied an textsicher: Ob bei »Flash mich«, »Einmal«, »Wir sind groß« oder einem seiner zahlreichen weiteren Hits – die Chöre waren stets einwandfrei. Und passend zum aktuellen Album »Liebe« wehte den ganzen Abend lang ein einzelner, herzförmiger Ballon in den Zuschauerreihen vor der Bühne im Wind.

»Er ist genauso nett wie im Fernsehen«

»Er ist genauso nett und positiv, wie er im Fernsehen rüberkommt«, verrät Volker Faltin von der Kulturgemeinschaft Beverungen kurz vor Konzertbeginn. Er hatte die Ehre, den Pop-Sänger persönlich willkommen zu heißen. Mark sei ganz begeistert von dem Bühnenpanorama mit Berg- und Flussblick gewesen, berichtet Faltin weiter und bestätigt auch, dass Forster im privaten Gespräch ebenso »Strahlemann« sein wie auf der Bühne.

9.000 Fans jubelten in Beverungen ihrem Star auf der Bühne zu. Foto: Harald Iding

Die Kulturgemeinschaft hatte mit Forster einen Künstler in die Stadt geholt, der nahezu jede Altersklasse anspricht: Das Konzert wurde für etliche Besucher zum großen Familien-Event, aber auch viele junge Erwachsene und Pärchen mittleren Alters waren gekommen. »Für die Kinder ist es das erste Konzert – sie wollten entweder zu Mark oder zu Leah«, erzählt eine Familie, die extra aus Frankenberg in Hessen angereist war.

»Er macht total tolle Musik«

Doch auch in der Region hat der junge Künstler viele Fans: »Ich liebe ihn einfach! Er macht total tolle Musik«, freut sich beispielsweise die neunjährige Mira aus Höxter, die extra ein großes Schild für ihren Mark gebastelt hatte. Für Anne Schlink aus Mantinghausen bei Paderborn ging beim Weser-Open Air ein kleiner Traum in Erfüllung: »Ich wollte schon für Köln Karten haben, die waren aber sofort ausverkauft. Mark Forster sorgt bei mir immer für gute Laune, hat aber auch Lieder, die zum Nachdenken anregen«, sagt sie. Und genau wie vermutet hatte Forster am Samstagabend auch tiefgründige Ratschläge im Gepäck: »Wenn eure Fantasie mit euch durchgeht, lasst euch von mir gesagt sein: Das kann alles wahr werden!«

Früher hätte er auch nur davon geträumt, mit »solch einer tollen Band auf einer großartigen Bühne wie dieser mit einem wundervollen Publikum wie euch« zu stehen – heute tut er es mit gerade einmal 35 Jahren.