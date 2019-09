Unter freiem Himmel haben die Fans an den beiden Konzertabenden am Weserufer ihre Stars erleben dürfen. Erstmalig gab es auf zwei Seiten große Sitzplatz-Tribünen. Foto: Harald Iding

Von Greta Wiedemeier

Beverungen (WB). Für die 15.000 Besucher ist ein beeindruckendes Konzertwochenende an der Weser abgeschlossen – für die Organisatoren der Kulturgemeinschaft Beverungen noch lange nicht: »Wir sind erschöpft, aber zufrieden«, fasst Volker Faltin zusammen. 184 Helfer waren die ganze Woche im Hintergrund aktiv.

Roland Kaiser begeistert alle Generationen in Beverungen Fotostrecke

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Dabei hätten stets neue und erfahrene Mitstreiter Hand in Hand gearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf bei den Konzerten von Roland Kaiser und Mark Forster zu gewährleisten. »Diejenigen, die die Künstler besonders gerne sehen wollten, durften natürlich auch ganz vorne im ›Golden Circle‹ mithelfen«, erklärt Faltin. Der Einlass an zwei Eingängen habe sich bewährt, und auch auf den Parkplätzen lief seines Wissens nach »alles ganz geschmeidig«.

Hälfte der Einnahmen für Technik und Personal

Von der Rekordbesucherzahl werde die Kasse der Kulturgemeinschaft jedoch voraussichtlich nicht viel profitieren: Rund die Hälfte der Einnahmen werde bereits für Technik und Personal benötigt. Der erstmalige Tribünenaufbau, Teleskopstapler zum Verladen, armdicke Stromkabel und viele weitere technische Anforderungen hätten sich auch direkt auf den Ticketpreis niedergeschlagen. Der große Rest des Geldes gehe an die beiden Künstler. »Ich hoffe, dass dann auch noch etwas in die Kulturkasse kommt«, sagt Faltin. Die Kapazitäten des Festivalgeländes hätten übrigens durchaus noch mehr Besucher zugelassen: Bis zu 25.000 Personen könnten laut dem Experten der Kulturgemeinschaft bei gleichem Aufbau problemlos Platz finden.

Polizei ist zufrieden

Aus polizeilicher Sicht sind beide Tage des »Weser-Open-Air« ruhig verlaufen. Sprecher Jörg Niggemann bestätigt: »Es gab keine besonderen Vorkommnisse und auch verkehrstechnisch keine Auffälligkeiten«. Faltin zeigt sich ebenfalls positiv angetan vom kooperativen Verhalten des Publikums – lediglich bei einer Gruppe fünf jugendlicher Forster-Fans mit besonders viel Sitzfleisch habe er in der Nacht zum Sonntag noch einmal »deutliche Worte« finden müssen, sagt er mit einem Augenzwinkern. »Sie sind bereits morgens um neun Uhr angekommen und hatten auch lange nach dem Konzert noch vor dem Backstage-Bereich ausgeharrt, um ein Autogramm zu ergattern.« Mark Forster selbst war zu dem Zeitpunkt jedoch schon gar nicht mehr vor Ort – »er hatte am nächsten Morgen direkt wieder einen Termin«, so Faltin, der dann auch von seinem Hausrecht Gebrauch machte – denn auch nimmermüde Organisatoren müssen irgendwann einmal ins Bett.

Lob für Organisatoren

»Nach dem Konzert sind sehr viele Besucher auf mich zugekommen – sie waren begeistert von der Organisation«, berichtet er weiter. Er sei stolz auf das gesamte Team, das jedes noch so kleine Problem gemeinschaftlich ad hoc gelöst habe. Neben vielen schönen Bildern und Erinnerungen bleibt bei den Organisatoren noch etwas zurück: Etwa 20 Schirme, die am Einlass abgegeben werden mussten, fristen dort noch immer ihr Dasein – und warten darauf, dass ihre Besitzer sich wieder an sie erinnern.