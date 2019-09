Schützenkönigin mit einer 10,6 wurde Claudia Streicher, die damit zum ersten Mal den Thron besteigt, nachdem sie bereits mehrfach als Bestfrau die Königinnenwürde in den vergangenen Jahren knapp verfehlt hatte. Sie wird unterstützt von den Bestfrauen Susanne Wolf und Jessica Attelmann.

Lea Bönnighausen regiert die Jugend

Bei der Jugend schoß sich Lea Bönnighausen auf das Königinnenpodest, gefolgt von den Bestmännern und Brüdern Kevin und Marcel Gieffers. Schülerkönigin ist Maximiliane Brödling, gefolgt von der Bestfrau Emily Häder.

Die parallel ausgeschossenen Pokale gewannen Melanie Meyer (Rorig-Pokal der Könige) und Nicole Wille (Heyer-Pokal).

Feucht-fröhliche Nacht

An die Proklamation schloss sich eine lange, feucht-fröhliche Nacht an. Der Schützenverein Lauenförde schießt noch jedes Jahr einen Thron aus, wenn auch nicht jedes Jahr ein Schützenfest gefeiert wird. Als großes Ereignis wird aber jährlich im Januar ein Schützenball ausgerichtet, der allen Beteiligten viel Freude bereitet. Neben vielen Festen im Vereinsjahr wird auch der Schießbetrieb sehr ernst genommen, so dass 2019 im Solling-Schützenbund ungewöhnlich viele Pokale vom Schützenverein Lauenförde errungen werden konnten – sowohl in Einzel- wie auch in den Mannschaftsdisziplinen Luftgewehr und Kleinkaliber.