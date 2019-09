Grimm fordert mehr Kontrollen

Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm zeigte sich empört. »Es ist verboten, auf dem Weg zu fahren. Unglaublich, dass das einfach ignoriert wird. Die Leute pöbeln einen sogar an«, so Grimm. Der Bürgermeister fordert nun von der Polizei, hier nicht nur verschärft zu kontrollieren, sondern auch unverzüglich entsprechende Strafen zu verhängen.

Polizei kennt das Problem

In der Verkehrsdirektion der Höxteraner Polizei sei das Problem bekannt, sagte Behördensprecher Andreas Hellwig auf Anfrage. Die Kollegen seien aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier zu kontrollieren. »Hier haben das im Fokus, eine dauerhafte Präsenz ist aber nicht möglich«, so Hellwig. »Auch wir appellieren an die Radfahrer, sich an das Fahrverbot zu halten.«