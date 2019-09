Der Mann fuhr nicht nur mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hinein, sondern kurz danach auch zu schnell wieder heraus. Bei der Kontrolle wurde mit dem Überwachungsfahrzeug die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen innerorts gemessen. Dabei wurde ein Pkw zunächst mit 82 Stundenkilometern gemessen (Toleranz bereits abgezogen), als er in den Ort hineinfuhr.

Etwa fünf Minuten später fuhr derselbe Fahrer wieder aus dem Ort heraus, diesmal mit Tempo 75. In Summe erwarten den Fahrer ein Bußgeld von insgesamt 260 Euro, drei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Aufgrund von Beschwerden von Anwohnern hat der Verkehrsdienst der Polizei Höxter in den vergangenen Wochen mehrfach an der Oberen Hauptstraße (B 241) am Ortsausgang in Richtung Borgentreich die Geschwindigkeit überwacht. Von 4611 insgesamt Fahrzeugen waren 913 zu schnell. Das sind rund 20 Prozent. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an dieser Stelle betrug Stundenkilometer.