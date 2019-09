Von Devin Middeke

Beverungen (WB). Der Eine-Welt-Laden in Beverungen wird 25 Jahre alt. Am Sonntag, 22. September, wird das Jubiläum gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche, anschließend wird Suppe im Pfarrheim serviert.

Als Gäste werden Ordensschwestern aus dem Kloster Maria-Hilf in Dernbach begrüßt. Auch Jugendliche und der Kinderchor der Grundschule in Beverungen sind an der Gestaltung der Messe beteiligt, die unter dem Motto »Alle Kinder dieser Welt sind weltweit – nah dran« steht.

Der Eine-Welt-Laden in Beverungen wurde 1994 eröffnet. Adelheid Rauscher (75) erinnert sich im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: »Ich bin seit 22 Jahren dabei. Anfangs waren wir zu viert, mittlerweile sind wir mit zehn Leuten in unserem Laden aktiv.« Die gelernte kaufmännische Angestellte ist stolz auf die Arbeit des Teams: »Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Die Erträge des Ladens werden gespendet, vor allem an Kinder und Bedürftige. Wir helfen da, wo wir können.«

Patengemeinde in Dhani wird unterstützt

In diesem Zusammenhang nennt Rauscher zum Beispiel die jährlichen Spenden an den Verein »Tatort – Straßen der Welt«, der unter anderem in Manila auf den Philippinen Kindern und Jugendlichen auf der Straße und im Gefängnis eine zweite Chance bieten möchte. »Auch unsere Patengemeinde in Dhani ist uns sehr wichtig. Diese versuchen wir, so gut es geht, zu unterstützen – und das seit 20 Jahren.«

Auch das wird am Sonntag gefeiert. Darüber hinaus organisiert das Eine-Welt-Laden-Team jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr im Laden gesellschaftliche Veranstaltungen wie zum Beispiel gemeinsames Kaffetrinken oder Suppenessen, wie es am Sonntag auch stattfinden wird.

»Der ehrenamtliche Einsatz unseres Teams ist nicht selbstverständlich, aber wichtig. Schulen oder Kindergärten besuchen uns manchmal. Den Kindern und Jugendlichen erzähle ich dann gerne etwas von unserer Arbeit und unseren Produkten, beispielsweise wie sie zustande kommen und was dahinter steckt.«

Schokolade und Kaffee stark nachgefragt

Insgesamt bezieht das Team Produkte aus 51 Ländern. »Hier im Laden gibt es hauptsächlich Lebensmittel. Besonders die Schokolade und der Kaffee sind sehr beliebt bei unseren Kunden. Aber auch Deko und Haushaltsgegenstände haben wir im Angebot. Uns ist dabei immer wichtig, dass die Waren qualitativ hochwertig und gerecht gehandelt sind, ganz ohne Kinderarbeit – denn fair ist mehr. Das bedeutet, dass sowohl auf die Umwelt als auch auf die Arbeiter in dem Land und deren Rechte geachtet wird. Ganz besonders die Kleinbauern sollen durch unseren Laden unterstützt werden.«

Zur Verstärkung des Eine-Welt-Laden-Teams werden übrigens noch Mitarbeiter gesucht. Wer Lust hat, hier mitzuwirken, kann sich direkt im Laden melden. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16 bis 17 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags nach der Abendmesse.