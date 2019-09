Die Stimme macht’s: Musikalisch erinnert Lutz Rode ein bisschen an den jungen Johnny Cash – und er hat was von dem Filmrebellen James Dean. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Beverungen/Berlin (WB). Es gibt Momente, da fühlt man sich an den jungen Johnny Cash erinnert. Oder an den Rebellen James Dean. So ein Moment ließ sich gerade in Beverungen erleben, beim Open Air, als Lutz Rode als Toursupport von Mark Forster die Bühne enterte.

Wer’s nicht glaubt: Rodes Debüt-EP, die im Sommer rauskam, macht das Potenzial des gebürtigen Würzburgers hörbar. Lutz Rode (31), der Songwriter mit der starken rauchigen Stimme, hat mit dem WESTFALEN-BLATT über seine Karriere und seine Pläne gesprochen – und darüber, wie wichtig die Familie als Rückhalt ist. »Meine Mutter hat immer so eine Art Grundbesorgnis, was mein Musikerleben angeht.« Das sei wohl etwas Grundsätzliches, wirft ihn aber nicht aus der Spur. »Wir sind eine kleine Familie Rode hat zwei Schwestern;d.Red., aber wir können uns aufeinander verlassen.«

Instrument hat seinen eigenen Charakter

Seit 13 Jahren ist er mit seiner Gitarre unterwegs, die nicht glänzt, sondern von den vielen Stunden zu zweit gezeichnet ist. Das Instrument hat seinen eigenen Charakter, genau wie Rode. Die Musik fing für ihn auf der Straße an, manchmal vor nur einer Handvoll Zuhörer. Heute klatschen ihm tausende Konzertbesucher begeistert zu und singen seine Lieder mit.

Rode war Frontmann der Indie-Rocker »Pickers« (2008 gegründet und als Straßenmusiker im Radio entdeckt), die 2012 beim »Bundesvision Song Contest« mit ihrem Song »1000 Meilen« punkteten. Damals sagte Rode im Bewerbungsvideo für das Land Rheinland-Pfalz: »Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Musik zu machen, die wir selber hören möchten – und dabei nicht auf andere Künstler und Bands angewiesen zu sein.« Jetzt steht Rode als Solokünstler, begleitet von einem erstklassigen Gitarristen und einem ebenso professionellen Keyboarder, auf den großen Bühnen.

»Mir wurde früh bestätigt, dass ich ein starkes Organ habe«

Markenzeichen: die kernige Stimme. »Mir wurde früh bestätigt, dass ich ein starkes Organ habe«, sagt Rode lachend und ergänzt: »Bei der Klimaanlage im Tourbus und bei Nieselregen kommt meine Stimme vielleicht sogar noch ein wenig rauer rüber.« Seine Stimme hört sich an, als sei sie für seine Texte gemacht. Die deutsche Sprache ist Rodes Revier. Er verarbeitet die täglichen Herausforderungen des Lebens in seinen selbst geschriebenen Songs. Musikalische Schubladen sind nicht sein Ding. Rode hat seinen eigenen Stil, und der erinnert eben an eine Mischung aus James Dean und dem jungen Johnny Cash. Oberflächlichkeit ist nicht sein Ding, es zählen Persönlichkeit und Individualität. Davon zeugt auch die Debüt-EP »Lutz Rode«, die bereits Erfolg auf den Streamingportalen hat.

Dazu gehört das Stück »High«, das in Beverungen vielen Fans gefiel. »Ich glaub, ich bin schon wieder high von dir« bringt zum Ausdruck, dass es keiner »Mittelchen« bedarf, um glücklich zu sein. Zweisamkeit statt Einsamkeit, starke Gefühle statt triste Verzweiflung. Rode beschreibt das Leben in Echtzeit, puristisch und mit Tiefgang. Von der Straßenmusik bis zum Fernseh-Pop hat Rode schon viel erlebt.

Besten Lieder entstehen in einem Rutsch

Wie kommt Rode zu seinen Stücken? Die besten Lieder mache er in einem Rutsch, verrät Rode. »Das kann in bestem Fall in nur 20 Minuten passieren. Die Stücke, die ich am besten finde, sind meist diejenigen, die ich in kurzer Zeit, auf einen Schlag, geschrieben habe. Aber es gibt andere Lieder, da habe ich erst nur eine Zeile und eine Idee – und an die setze ich mich dann dran.«

Auf der Straße habe er schnell gemerkt, was ankommt und was den Zuhörern nicht so gefällt. »Man braucht Mut dazu – es ist nicht leicht, sich dem direkten Urteil auszusetzen.« Lieblingslieder hat Rode nicht. In der Entstehungsphase hört er seine eigenen Lieder natürlich oft. Bei welcher Musik kann er abschalten? »Bei mir sind es eher Phasen. Eine Zeit lang hab ich viel John Lennon gehört, davor war es ›Queen‹.«

Stilrichtung »New Classic«

Rode beschreibt seine Stilrichtung als »New Classic«, allerdings in deutscher Sprache. Sie spiegelt Emotionen und Erfahrungen wider, die er in den vergangenen Jahren »eingesaugt« hat. »Ich versuche halt, Rock und Pop in meiner Sprache umzusetzen.« Und wo sieht er sich in zehn Jahren? Kann er nicht sagen: »Ich habe nie versucht, weit zu schauen.« Rode lebt im Hier und Jetzt. »Wenn man mir damals, als ich noch Straßenmusiker war, gesagt hätte, in ein paar Jahren hast du einen Plattenvertrag und gehst mit Mark Forster auf Tour – ich weiß nicht, ob dann alles so gekommen wäre.«