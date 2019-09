Am Aulter Platz kann man sich jetzt treffen und verweilen (von links): Stephan Böker, einer der Initiatoren des Projekts, Bernhard Villmer, Bezirksausschussvorsitzender in Dalhausen, und Michael Haneke vom Bauamt der Stadt Beverungen. Foto: Christiane Sasse

Beverungen-Dalhausen (WB). Im Korbmacherdorf ist mit Hilfe einer »Leader«-Förderung in Höhe von knapp 16.000 Euro der Auftakt für einen neuen Treffpunkt entstanden. Angeschafft wurden Infostelen am Radweg, eine große Informationstafel sowie Bänke und ein ebenerdiges Trampolin am Aulter Platz.