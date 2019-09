Ein Prosit auf den Swing und Blues: Die Band »Swinging Wildcats« ist am 5. Oktober in Beverungen-Herstelle (Burg) zu Gast. Foto: Veranstalter

Beverungen (WB/hai). Jazzmusik zieht in die alten Räume der denkmalgeschützten Burg Herstelle (Beverungen) ein: Der Kunst- und Kulturverein der Burg organisiert am Samstag, 5. Oktober, erstmalig einen Jazzabend mit den »Swinging Wildcats« (SWC). Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Die »Swinging Wildcats« stehen für Gute-Laune-Musik ab den 1920er-Jahren, bei der das Tanzbein unvermeidlich swingt. »Das gute Feeling kommt bei Songs im New Orleans-, Chicago- und Blues-Stil. Die SWC besitzen einen eigenen kompakten, charakteristischen Sound und einen unverwechselbar vitalen Drive. Gespielt werden Jazz-Klassiker der 20er- und 30er-Jahre – unterer anderem von Louis Armstrong, Sidney Bechet oder George Gershwin«, so der Veranstalter.

Die Formation wurde im Oktober 1995 gegründet und sorgt mit dem »New Orleans-Sound« und ihrer Bühnenpräsenz für einen Abend im »French-Quarter«. Die einzelnen Mitglieder seien »alte Hasen der Kasseler Jazz-Szene«. Es spielen: Roland Schäfer (Banjo, Gesang), Tim Schäfer (Sax, Klarinette), Thorsten Seydler (Sax, Akkordeon, Waschbrett) und Heiko Eulen (Kontrabass). Karten für 20 Euro gibt es unter anderem bei: Vinothek Schneider in Höxter, Ringelblume Beverungen (Direktverkauf) und Burg Herstelle (Mail und Überweisung).

Für die Getränke sorgt an dem Abend die Höxteraner »Vinothek Schneider«. In den Spielpausen gibt es für Interessierte eine kleine Rum- und Gin-Präsentation. Bei guter Resonanz sei die Installierung einer »Jazz-Serie« in regelmäßigen Abständen angedacht, erklärt der Kunst- und Kulturverein. Denn: »An guten Bands und Musikern mangelt es nicht!«