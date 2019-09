Drenke (WB/ako). Die bundesweite Warnstreikwelle der Gebäudereiniger hat am Mittwoch auch den Kreis Höxter getroffen. Etwa 30 Reinigungskräfte der Schulen an der Brede in Brakel und des IG-Metall-Bildungszentrums in Drenke haben ihre Arbeit niedergelegt.

Aufgerufen dazu hatte die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt (BAU). Sie reagiert damit auf die Kündigung des Rahmentarifvertrages durch die Arbeitgeber der Reinigungsbranche. Die würden besonders auf Teilzeitkräfte enormen Druck ausüben, kritisiert die Gewerkschaft. »Überstunden werden eingefordert, aber nicht bezahlt.« Nachdem das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen Urteil entschieden habe, dass auch Teilzeitkräften der Überstundenzuschlag zustehe, hätten die Arbeitgeber den Rahmentarifvertrag Ende Juli kurzerhand platzen lassen.

Massive Abstriche bei Lohn und Urlaub

»Seitdem versuchen viele Arbeitgeber, ihre Beschäftigten dazu zu überreden, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben. Wer darauf eingeht, verliert viel. Es geht um massive Abstriche bei Lohn und Urlaub«, so Bodo Matthey, Leiter der IG BAU Westfalen. Am kommenden Montag, 30. September, setzen die Tarifparteien ihre Verhandlungen fort. Mit dem Warnstreik in Drenke am Mittwoch will die IG BAU den Druck auf den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks in der bereits sechsten Verhandlungsrunde erhöhen. »Sollte auch die ohne Ergebnis bleiben, steuern wir auf einen massiven Arbeitskampf zu«, so Matthey.