Derental (WB). Der Bauernverband Weserbergland (Landvolk Niedersachsen) zündet an diesem Freitag, 27. September, ein Mahnfeuer in Derental an. Beginn ist um 18.30 Uhr auf dem Grillplatz in der Nähe des Sportplatzes. Der Bauernverband ist der Ansicht, die Politik tue zu wenig in Sachen Wolf.

»Während Weidetierhalter in Niedersachsen aufgrund der anhaltenden Wolfsübergriffe anfangen, ihre Tiere ab sofort nur noch im Stall zu halten oder sogar ganz mit der Weidetierhaltung aufhören, lassen effektive Lösungen der Politik weiterhin auf sich warten«, heißt es in einem Aufruf.

Der Bauernverband sieht die Weidetierhaltung in ernster Gefahr, seit der Wolf wieder in Deutschland ansässig geworden ist. »Allein etwa 300 Wölfe leben schätzungsweise in Niedersachsen«, heißt es. Und weiter: »So schön und selten dieses Wildtier auch ist, so bedrohlich ist der Beutegreifer für alle Weidetiere. Unsere Forderung lautet daher, die uneingeschränkte Ausbreitung des Wolfes zu verhindern und ihn durch die Aufnahme ins Jagdrecht zu regulieren.«

Mit dem Mahnfeuer auf dem Grillplatz in der Nähe des Sportplatzes in Derental will man auf die »bedrohliche Situation« aufmerksam machen.