Die Reihe Linden an der alten Post in Beverungen. Am rechten Baum sind die Schäden in der Krone zu erkennen. Foto: privat

»Die Lindenstraße wird in weiten Bereichen tatsächlich von Linden geprägt. Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Baumkontrollen haben wir aber an einzelnen Linden deutliche Schäden festgestellt, so dass wir einen Ersatz für erforderlich halten«, so Lippenmeyer.

Eine der Linden weise einen sehr deutlichen Rindenschaden auf, der seit gut drei Jahren intensiv beobachtet werde. Leider habe sich, wie zunächst erhofft, keine ausreichende Kallusbildung (zu vergleichen mit einer Wundheilung) eingestellt, über die der Baum ausreichend mit Nährstoffen versorgt würde. »In diesem Jahr ist dann auch die Baumkrone stark in Mitleidenschaft geraten, so dass wir den Ersatz jetzt dringend empfehlen«, erklärte Lippenmeyer.

Ähnlich sehe es bei einer zweiten Linde aus, auch hier sterbe die Krone offenbar ab, eine Ursache sei nicht zu erkennen. Die dritte Linde sei zwar durchaus als gesund zu bezeichnen, aber sehr schief gewachsen, so dass der Bordstein bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde. »Unmittelbar hinter diesem Baum wurde bereits vor längerer Zeit eine jüngere Linde gepflanzt, so dass der schiefe Baum ersatzlos entfernt werden soll.