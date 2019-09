Von Celine Niemann

Beverungen (WB). Mit dem »Stan & Olli-Stummfilm-Konzert« ist die Kulturgemeinschaft Beverungen am Donnerstagabend erfolgreich in die neue Theatersaison gestartet.

Stephan Graf von Bothmer, einer der bekanntesten Stummfilmmusiker in Deutschland, bot den 450 Zuschauern ein stimmiges Konzert mit einem Rahmenprogramm aus Vorfilmen wie »Safety Last« oder der Werbung »Sektzauber«, natürlich mit Musik und zahlreichen geschichtlichen Hintergrundinformationen. Die Musik des Pianisten war hervorragend auf die einzelnen Filmszenen abgestimmt. Er komponiert dabei seine Live-Filmmusik so präzise und geschickt, dass sie die Handlung des jeweiligen Films unterstreicht und für gezielte Lacher sorgt.

Der Meinung war auch Zuschauerin Marianne Huge aus Beverungen: »Die Musik passt auf den Punkt genau. Mir gefällt die Veranstaltung wirklich gut. Diese alten Filme wecken Erinnerungen. Früher habe ich immer mit meinem Vater zusammen die Fernsehsendung ›Als die Bilder laufen lernten‹ geschaut. Es braucht halt nicht immer viele Spezialeffekte. Manchmal reichen ein Stummfilm und Musik.«

Unvergessene Größe: Oliver Hardy.

Der Musiker spielte mit viel Lebensfreude und erklärte ebenso engagiert die Entstehungsgeschichte des Kinos sowie interessante Fakten zu Stummfilmen und dem Komiker-Duo Stan und Ollie, die im deutschsprachigen Raum zumeist als Dick und Doof bekannt waren. Darüber hinaus berichtete Stephan Graf von Bothmer: »Stummfilme sind eigentlich gar nicht schwarz-weiß. Sie wurden immer eingefärbt, aber haben dann Farbe verloren, weshalb wir das heute oft denken.« Gezeigt wurden unter anderem die Stummfilmklassiker »We Faw Down« aus dem Jahr 1928 und »Liberty« von 1929.

Einfältige Charaktere und halsbrecherische Situationen

Der Humor der Stan- und Ollie-Stummfilme zeichnet sich vor allem durch Slapstick-Einlagen aus, die sie mit ihrer einzigartigen Langsamkeit revolutionierten. Außerdem werden Running Gags und Tit for Tat (Wie du mir, so ich dir) verwendet. Für weitere Lacher sorgt die Beziehung der einfältigen Charaktere zueinander. Immer wieder geraten sie in halsbrecherische Situationen und säen Chaos und Zerstörung. Häuser und Automobile, die Symbole des »American Dreams«, verwandeln sich in ihrer Gegenwart in Schrotthaufen. Angst haben sie nur vor ihrer eigenen Courage und dem weiblichen Charme.

Als Stephan Graf von Bothmer eine Zuschauerin bat, ihm die Augen zu verbinden – wobei dem Publikum die Wahl gelassen wurde, ob mit einem roten Schal oder Bondage-Tape –, brachen viele Zuschauer in schallendes Gelächter aus. Doch als der Komponist daraufhin blind Klavier spielte, wurde es leise im Saal. Die 450 Zuschauer bewunderten schweigend das virtuose Spiel.