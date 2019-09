Von Alexandra Rüther

Den Stand der Dinge erläuterte Bauamtsleiter Ludger Ernst am Donnerstagabend im Rat. So liegt das Lärmschutzgutachten inzwischen vor. Es besagt, dass eine Lärmschutzwand in Richtung Beverstadion/Freibad nicht nötig ist. Die Erschließungsfrage sei noch offen, bisher gibt es zwei Zuwegungen: vom Mühlengraben und vom Freibad aus. »Wir behalten uns auf jeden Fall vor, das Gebiet erweitern zu können«, so Ernst.

Bürgerversammlung anberaumt

Die Telekom habe zugesagt, jedes Haus mit Breitband zu versorgen. Ein Konzept der Wärmeversorgung werde in der nächsten Ratssitzung vorgestellt, Gespräche mit einem Nahwärmenetz-Anbieter habe es schon gegeben. Vorgesehen seien zwei Blockheizkraftwerke, die die Energie der Biogasanlage nutzen würden.

Am Donnerstag, 10. Oktober, wird es um 18 Uhr im Rathaus eine Bürgerversammlung geben, dann beginnt die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Sollte alles mehr oder weniger glatt laufen, könnte der Bebauungsplan im ersten Quartal 2020 fertig werden und Mitte des Jahres mit dem Straßenbau begonnen werden. Übrigens soll es dann auch einen ansprechenderen Namen für das Gebiet geben.

Kriterienkatalog

Sollte es dabei bleiben, dass die Zahl der Bewerber unter der der Grundstücke bleibt, werden die per Los vergeben. Bürgermeister Hubertus Grimm beschrieb das Prozedere: »Alle sitzen in einem Raum, an der Wand hängt ein großer Plan. Wir ziehen einen Namen, der Aufgerufene sucht sich auf dem Plan sein Wunschgrundstück aus.« Sollte es aber mehr Bewerber als Grundstücke geben, werden die Bewerber nach einem Punkteverfahren ausgesucht. Berücksichtigt wird dabei beispielsweise, ob die Bewerber bereits in Beverungen wohnen und wenn ja wie lange, ob sie hier einen Arbeitsplatz haben, ob Kinder oder pflegebedürftige Personen im Haushalt sind und ob sie bereits Eigentum besitzen.

Mehrheitlich gestrichen wurden zwei Punkte aus dem Kriterienkatalog. So darf es keine Rolle spielen, ob sich jemand ehrenamtlich engagiert oder nicht. Auch eine Mindestwohndauer von fünf Jahren wollte der Rat nicht festlegen.