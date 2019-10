Von Herbert Sobireg

Beverungen (WB). Das Parken von Autos auf den Gehwegen entlang der Ortsdurchfahrt Würrigser Straße in Würgassen bleibt auch in Zukunft verboten. Das hat Marion Becker-Beier von der Stadtverwaltung Beverungen in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Würgassen mitgeteilt. Zahlreiche Anwohner, die an der Sitzung als Zuhörer teilnahmen, zeigten sich enttäuscht.