Beim Oktoberfest in Lauenförde dürfen sich verdiente Bürger über Auszeichnungen freuen (von links): Peter Döring, das Ehepaar Gerold und Petra Reinken sowie Thomas Brekerbohm. Foto: privat

Lauenförde (WB). Eine besondere Ehrung gab es jetzt auf dem Oktoberfest in Lauenförde: Der »Sportler des Jahres« ist Thomas Brekerbohm vom Schützenverein Lauenförde, der im vergangenen Jahr niedersächsischer Landesmeister in gleich zwei Disziplinen wurde.

Brekerbohm ist seit 1980 aktiver Schütze, hat bereits zahlreiche Vereins- und Kreismeisterschaften auf höchstem Niveau gewonnen und nimmt aufgrund seiner Qualifikationen seit Jahren an den Landesmeisterschaften teil. Den Gewinn konnte er jedoch erst mit 50 Jahren verbuchen: In der Disziplin »Kleinkaliber 100 Meter s/aufgelegt« siegte er mit 308,8 Ring und im »Luftgewehr s/aufgelegt« mit 315,1 Ring. Er ist seit vielen Jahren Vereinsschießsportleiter und Mitglied im Vorstand.

Als Preisträger für den »Ehrenamtspreis« wurden in diesem Jahr Peter Döring vom FC Blau-Weiß-Weser und das Ehepaar Petra und Gerold Reinken gewählt. Peter Döring ist seit 1975 Vereinsmitglied und ist seit seiner Jugend bis heute aktiver Spieler.

Verdienste als Trainer

Er hat sieben Jahre als Trainer der 2. Seniorenmannschaft und sechs Jahre als Trainer verschiedener Jugendmannschaften mit der Übungsleiter-C-Lizenz »Kinder und Jugend« im Verein gearbeitet. Zusätzlich war er zwei Jahre in der TG Lauenförde Übungsleiter in der Badminton-Sparte. Seit Jahren arbeitet er im Vorstand des FC mit, seit 2015 als zweiter Vorsitzender. Bei vielen Turnieren und Ausrichtung anderer Vereinsveranstaltungen sowie Vereinsfahrten war er federführend. Er zeiget auch hohes Engagement bei Arbeitseinsätzen an beiden Sportgeländen.

Das Ehepaar Reinken ist der zweite Preisträger für das Ehrenamt. Seit 1999 in Lauenförde wohnhaft, bringen sich beide aktiv seit vielen Jahren in den verschiedenen Vereinen ein. Im Schützenverein sind beide im Vorstand aktiv, sie als Schriftführerin und er als Jugendleiter.

Mitbegründer des Fördervereins

Petra Reinken ist für die Ausrichtung der letzten Schützenbälle und dem Schüttenhoffjubiläum 2018 mitverantwortlich gewesen. Im CVWB waren beide 15 Jahre mitverantwortlich im Kinderkarneval tätig.

Gerold Reinken war Mitbegründer des Fördervereins für die Grundschule Lauenförde und hier einige Jahre erster Vorsitzender. Seit 2008 ist er Vorsitzender des Fördervereins des Gymnasiums Beverungen. Als diplomierter Sportlehrer ist er zuständig für die Abnahme des Sportabzeichens in der TG und hat zehn Jahre das Kleinkindturnen betreut. Auf seine Initiative hin wurde der Volkslauf »Lauenförde läuft« ins Leben gerufen und er ist bei der Trommelgruppe »Die Taktlosen« aktiv.

Beim Umbau des Bürger- und Kulturzentrums war Gerold Reinken aktiv eingebunden. Er und seine Ehefrau haben das gesamte Vorhaben auch finanziell unterstützt. Um den Wert der Halle im Ort zu festigen, haben beide besondere Veranstaltungen initiiert.

Ideengeber für die »Herrensitzung«

Petra Reinken hat bereits mehrfach eine gut besuchte Krippenausstellung im Advent organisiert, Gerold Reinken Filmvorführungen für Kinder und für die Landfrauen. 2016 war das Ehepaar Ideengeber für die »Herrensitzung«. Seit 2016 ist Petra Reinken Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Lauenförde und hat nun schon zwei Mal das Oktoberfest mit ausgerichtet. Auch die Organisation des »Tag des Sports« in diesem Jahr als Jubiläumsveranstaltung mit Festschrift lag besonders in der Hand des Ehepaares Reinken.

Seit einigen Jahren ist Petra Reinken Mitglied im Kirchenvorstand, seit 2018 als Vorsitzende. Zum Reformationsjubiläum organisierte sie eine Gemeindefahrt »Auf den Spuren Luthers« und Gerold Reinken war hauptverantwortlich für das »Luthermusical«, das in mehreren Gemeinden erfolgreich aufgeführt wurde.

Auch die Pflege des Friedhofes liegt beiden sehr am Herzen – hier koordinieren sie seit einiger Zeit ehrenamtliche Tätigkeiten.