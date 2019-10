Das Fahrzeug sei am frühen Mittwochmorgen zwischen Trendelburg-Langenthal und Beverungen-Haarbrück von der Straße abgekommen, habe einen Graben durchfahren und sei anschließend gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die Polizei gegen 0.45 Uhr informiert.

Fahrer aus Beverungen und Beifahrer aus Höxter tödlich verletzt

Der 23 Jahre alte Fahrer aus Beverungen saß demnach angegurtet im Wagen und wurde tödlich verletzt. Der 25 Jahre alte Beifahrer aus Höxter wurde aus dem Fahrzeug geschleudertund lag schwerstverletzt neben der Straße. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Dritter Beteiligter irrt unter Schock durch Langenthal

Ein dritter Mann (26) aus Lauenförde (Niedersachsen), der ebenfalls im Auto saß, irrte nach dem Unfall unter Schock durch Langenthal, ehe er von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Zu seinem Gesundheitszustand konnten keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Keine Hinweise auf weiteres Fahrzeug

Zum Unfallhergang konnte die Polizei rekonstruieren, dass die Insassen des Audi A4 die Kreisstraße 71 aus Richtung Beverungen-Haarbrück in Richtung Trendelburg-Langenthal gefahren sind. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve sei der Audi von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Graben gefahren und gegen einen Baum geprallt. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es gab keine Hinweise darauf, dass eventuell ein weiteres Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt war.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kassel wurde ebenfalls eingeschaltet.