Beverungen (WB/hai). Dieser Unfall bei Langenthal in der Nacht zu Mittwoch mit zwei Toten und einem Schwerverletzten wirft weiter Fragen auf. Wie ein Beamter der Polizeistation Hofgeismar dem WESTFALEN-BLATT am Freitag bestätigte, befindet sich der dritte Pkw­-Insasse, ein 26-Jähriger, immer noch in stationärer Behandlung.