Von Iris Spieker-Siebrecht

Beverungen (WB). In Dieter-Thomas Hecks »Hitparade« und Ilja Richters »Disco« waren sie Dauergäste, und auch heute dürfen die Hits von Ireen Sheer, Lena Valaitis, Peggy March, Graham Bonney und natürlich Michael Holm auf keiner Schlager-Party fehlen. In der Beverunger Stadthalle haben 500 Besucher die »Schlagerlegenden« gefeiert, die nach 2018 auch in diesem Jahr wieder altbekannte Melodien von Liebe, Leben und Leidenschaft auf der Bühne der Weserstadt anstimmten.