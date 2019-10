Auf Einladung der Kulturgemeinschaft wird am Mittwoch, 30. Oktober, »Woodstock – Das Rockmusical« auf der Bühne der Stadthalle gezeigt. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Die Zuschauer erleben drei Stunden geballter Musicalpower, die das Lebensgefühl von damals in unsere heutige Zeit transportieren.

Drei Tage in drei Stunden

Drei Tage voll »Peace, Love & Happiness« waren das, was das zerrüttete Amerika von 1969 brauchte. Jeden Tag brachten mehr und mehr Schreckensnachrichten aus dem Weißen Haus die Welt in Aufruhr, so dass allmählich. Zweifel am »American Dream« aufkamen. Im selben Jahr stellte der Landwirt Max Yasgur einen Teil seines Landguts in Bethel (New York) zur Verfügung. Damals ahnte aber noch niemand, dass die kommenden Festivaltage Geschichte schreiben würden.

Drei Tage in drei Stunden – »Woodstock – Das Rockmusical« präsentiert Theaterszenen, kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer kraftvollen Live-Band, welche die besten Songs der bekanntesten Bands des Festivals auf großartige Weise spielt. Die vom Publikum und von den Medien gefeierte Show verwandelt die Beverunger Stadthalle in das berühmte Open-Air-Gelände in den Catskill Mountains und haucht der Musik unter anderem von The Who, Santana, Melanie, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplaen, Crosby Stills & Nash und Sly & The Family Stone neues Leben ein.

Nicht nur was für Hippie

Den großartigen Interpreten, wie dem holländischen Leadsänger Martin van der Starre, der in »Jesus Christ Superstar« und »We Will Rock You« brillierte, dem eindrucksvollen Vokalisten und Gitarristen Thomas Meeuwis und der Janis Joplin der Niederlande, Muriel te Loo, gelingt es mit ihren Ausnahmestimmen die Woodstock-Energie wahrhaftig zu spüren.

Mit der sechsköpfigen Liveband unter Leitung von Matthijs van Noort und mit einer Prise charmantem Witz erzeugt die Show ein »Gänsehaut versprechendes Gemeinschaftsgefühl bei den Besuchern«, so der Veranstalter. Ob man selbst in den 60er-Jahren im Protestmarsch auf die Straße gegangen ist oder die Musik nur von Platten kennt, dieses Musical ist für alle Generationen geeignet. »Für ›Woodstock – Das Rockmusical‹ müsse man kein Hippie gewesen sein, bloß ein Ticket müsste man sich sichern, so die Veranstalter. Wer dabei sein möchte, wendet sich an das Kulturbüro im Service-Center, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, oder an die WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle in Höxter. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet, Einlass wird gegen 19.30 Uhr sein.