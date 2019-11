Vier Autos sind in einen Unfall am Mittwochabend auf der B83 (Hersteller Straße) verwickelt gewesen. Foto: Michael Robrecht

Beverungen (WB/rob). Bei einem Unfall auf der vielbefahrenen Bundesstraße 83 in Beverungen sind am Mittwochabend im Feierabendverkehr vier Auto ineinander gefahren. Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte mussten ins Krankenhaus in Höxter gebracht werden.