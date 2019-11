Von Roman Winkelhahn

Beverungen (WB). Martinstag Nummer zwölf auf dem Konto des Beverunger Marketing. Der Festtag zu Ehren des Heiligen kam in diesem Jahr mit einigen Neuerungen. Das bunte Angebot des verkaufsoffenen Sonntags brachte erneut Jung und Alt zusammen.

Die ersten Weihnachtsgeschenke gingen am Sonntag schon über die Ladentheke. Viele Einkäufer nutzen die Chance des verkaufsoffenen Sonntags, um sich Rabatte zu sichern. In den Schreibwarenläden verkauften sich die Kalender wie nichts, weil das nächste Jahr schließlich auch nicht mehr lange auf sich warten lässt. Apfelpunsch und Kuchen lockten hier und dort zum gemütlichen Bummel durch die Geschäfte. Um den vorwinterlichen Einkauf noch angenehmer zu gestalten, organisierte Beverungen Marketing eine Bimmelbahn, die Besucher des Martinstages durch die Innenstadt kutschierte.

Am Nachmittag eröffnete der CVWB in den Räumen der Langen Straße 56 seine Ausstellung zum 44-jährigen Bestehen des Vereins. CVWB-Präsident Friedhelm Dierkes ist stolz auf die umfängliche Retroperspektive mit historischen Kleidern, Orden und Fotos aller Prinzenpaare der vergangenen Jahrzehnte. Auch einmalige Dokumente wie das Gründungsprotokoll und die Genehmigungen der ersten Rosenmontagsumzüge sind zu sehen. Besichtigt werden kann die Ausstellung noch bis zum Beverunger Sternenmarkt am dritten Advent.

Der zusätzliche verkaufsoffene Sonntag kam den Ladenbetreibern in der Innenstadt sehr gelegen. Viele junge Familien bummelten durch die Läden, die Kinder mit ihren selbst gebastelten bunten Laternen. Sie warteten auf den alljährlichen Lichterumzug – und auf die große Feuershow danach. Doch bevor sich die Laternen-Formation zum Rundgang durch die Stadt aufstellte, gab es vor dem Rewe-Markt von Sören Prokop noch einen Höhepunkt zu beobachten: Rembert Stiewe, Marketing-Chef in Beverungen, versteigerte dort einen »Erlebnis- und Regionalpräsentkorb« im Wert von 250 Euro, inklusive zweier Tickets für das Musik-Festival »Orange Blossom Special 24« in Beverungen. Allein die Karten haben einen Wert von jeweils 90 Euro. Der Erlös soll vollständig der Beverunger Jugendfeuerwehr zu Gute kommen. Ersteigert wurde der Korb von Wolfgang Beer aus Beverungen für ganze 200 Euro: »Die Jugendfeuerwehr muss viel mehr gefördert werden«, sagt der stolze Gewinner.

Die Kälte war am Martinstag deutlich spürbar. Und als dann gegen Abend »Castellos Puppentheater« seinen Vorhang schloss, zogen hunderte Kinder, dick verpackt mit Mütze und Schal, los durch die Straßen und zeigten allen ihre kreativen Laternen. Fackelträger der Jugendfeuerwehr sowie die Klänge der Musikkapelle Würgassen begleiteten das Lichtermeer.

Das Laternen-Basteln und Lieder-Singen wurde im Anschluss an den Umzug mit den begehrten Stutenkerlen und einer Nummer belohnt. Danach wurden dann unter allen Teilnehmern Preise verlost.

Zum zwölften Mal in Folge konnte das Team von Beverungen Marketing ein buntes Fest für Groß und Klein auf die Beine stellen. Als nächstes steht das Weihnachtsspiel an, bei dem es wie immer große Preise zu gewinnen gibt. Die Aktion startete am Martinstag.