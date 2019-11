Die neuen Prinzenpaare des Carnevalsvereins Weserbrücke sind am Montag in der Volksbank in Beverungen proklamiert worden. Das Regentenpaar heißt Marcus Dietrich und Serena Dierkes, das Kinderprinzenpaar Jana Koch und Jonas Schaperdot. Foto: Angelina Zander

Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Das Geheimnis ist gelüftet: Serena Dierkes und Marcus Dietrich sind das neue Regentenpaar des Carnevalsvereins Weserbrücke. Montagabend sind sie als Serena »die schnittige Brünette« und Marcus »der expertelle Nette« in der Volksbank proklamiert worden. Ihnen zur Seite steht als Kinderprinzenpaar Jonas »der Rasante« (Schaperdot) und Jana »die Elegante« (Koch).

Beste Stimmung herrschte in der Beverunger Volksbankfiliale, als die neuen Prinzenpaare endlich die Treppe hinunter schritten. Die Tanzgarden des CVWB durften zuvor erstmals zeigen, woran sie ein Jahr lang gearbeitet hatten. Dann war es so weit: Prinz und Prinzessin präsentierten sich in blau-weißem Ornat.

Serena Dierkes hat den Karneval quasi mit der Muttermilch aufgesogen, ist ihre Mama doch Mitglied der Alten Garde und ihr Papa CVWB-Präsident Friedhelm Dierkes. Die 31-jährige Friseurmeisterin mit eigenem Salon in Lauenförde freut sich auf die Session an der Seite ihres Prinzen Marcus Dietrich. Der ist genau so alt wie der CVWB selbst – 44. Der Beverunger ist Regionalleiter bei Expert, verheiratet und Vater von drei Töchtern, die alle in der Prinzengarde tanzen.

CVWB: Rathaussturm und Prinzenproklamation Fotostrecke

Foto: Alexandra Rüther

Die Prinzenproklamation war der Höhepunkt an diesem 11.11., dem höchsten Feiertag der Karnevalisten, die beim traditionellen Rathaussturm am Morgen in Lauenförde vor ungeahnten Schwierigkeiten standen, bis ihnen Lauenfördes Bürgermeister Werner Tyrasa dann doch noch den Rathausschlüssel überreichte.

Verhandlugnen mit dem Bürgermeister

Die größte Hürde bestand in diesem Jahr aus einem Siloballen, der vor der Rathaustür abgelegt worden war und an den sich schon aus »Geruchsgründen« niemand wirklich heran traute. Zunächst einmal standen Verhandlungen an. Lauenfördes Bürgermeister Werner Tyrasa berichtete, er habe um 2.30 Uhr einen Anruf von Bundeskanzlerin Merkel erhalten mit der Aufforderung, das Geld im Rathaus unbedingt zu verteidigen, es werde als Sicherheit für den Wiederaufbau der Weserbrücke benötigt. Als Regierungschef setzte er Karl Heistermann ein, als Karl I. Prinz vor 44 Jahren. Die Karnevalisten ließen sich auf keinerlei Verhandlungen ein, nahmen mit »Stabsschwester« Petra Reinken sogar eine Gefangene.

Schließlich griffen sie zu Säbel und Rammbock. Auch die dröhnenden Schüsse der Schüttenhoffkompanie aus Bodenfelde konnten sie nicht erschrecken. Der Siloballen vor der Rathaustür allerdings schon. Mit jedem Säbelstich durch die Folie entwich dem Haufen nämlich eine neue süßlich faulige Duftfahne. Damit hatten die Blau-Weißen nicht gerechnet, schienen mehr und mehr ratlos. Schließlich gelang es ihnen aber, Spione durch die Hintertür in die Gemeindeverwaltung zu schleusen und die tapfere Schüttenhoff-Kompanie gab auf. Gemeindedirektor Tino Wenkel überreichte den Schlüssel an die Präsidenten Friedhelm Dierkes und Phillipp Driehorst, die revanchierten sich mit bunten Socken – getreu dem Motto der Jubiläumssession des CVWB: »Carneval ist farbenfroh, seit 44 Jahren ist das so!«