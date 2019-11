Von Alexandra Rüther

»Vor zwei Wochen lagen wir mit unseren Planungen noch im Plus«, sagte Bürgermeister Grimm. Dann aber sei die Mitteilung über die Kreisumlage gekommen. Und die ist um satte 820.000 Euro auf jetzt 10.358.000 Euro gestiegen. »Das zeigt einmal mehr, dass wir als Kommunen nicht ausreichend ausgestattet sind. Wir leisten uns ja nichts Besonderes, sondern investieren ins Nötigste und nutzen Förderprogramme wo immer das geht«, so Grimm. Er sei optimistisch, dass man in Sachen Umgestaltung des Weserufers bald in die Ausschreibungen gehen könne, die Bezirksregierung habe inzwischen alles genehmigt. »Inwieweit sich die Planungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens in Detailfragen geändert hätten, werde man in der nächsten Bezirksausschusssitzung noch einmal vorstellen. 309.500 Euro (Förderung zu 80 Prozent) sind hierfür 2020 vorgesehen. Weitere größere Investitionen des Eigenbetriebs Straßen und Immobilien (SIB) sind die Sanierung der Carolus-Magnus-Straße in Herstelle (641.000 Euro), der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Jakobsberg (220.000 Euro) sowie die Planungskosten und eine Anfinanzierung für den Umbau der Grundschule Beverungen (433.180 Euro) über das Förderprogramm »Gute Schule 2020«. »Hier werden nächstes Jahr noch keine Bagger rollen«, stellte Grimm klar. »Zunächst geht es darum zu sehen, wie wir aufgestellt sind und was wir machen müssen.« Grimm verwies auf die Pläne des Bundes, einen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz einzurichten. »Von den zwei Milliarden Euro, die der Bund dafür ausgeben will, dürfte allerdings bei uns nicht viel ankommen.« Wenn von 300 Kindern in Beverungen 70 Prozent einen Rechtsanspruch geltend machen würden, müsste die Stadt 210 Kinder unterbringen. »Momentan haben wir 100 Plätze.«

Die Einrichtung von Baustraßen für das Neubaugebiet »Am Dreckwege« wird vom SIB mit 450.000 Euro veranschlagt. Die Stadt wiederum hat dafür 560.000 Euro in den Kauf von Grundstücken investiert. Die Nachfrage aus der Bevölkerung nach diesen Bauplätzen sei sehr groß, sagte Kämmerer Martin Finke.

Steuern und Gebühren

Die Hebesteuersätze werden sich nicht verändern, die Gebühren für den Winterdienst und die Straßenreinigung wurden leicht angehoben: Winterdienst von 40 auf 50 Cent, Straßenreinigung innerorts von 1,95 Euro auf zwei Euro und außerorts von 1,75 Euro auf 1,80 Euro. Die Abfallentsorgungsgebühren bleiben gleich beziehungsweise sinken leicht. Lediglich das Tauschen einzelner Tonnen wird teurer und kostet statt zwölf künftig 18 Euro.

Die Gewerbesteuer habe sich einmal mehr positiv entwickelt. In 2018 hat die Stadt knapp 5,2 Millionen Euro eingenommen, für 2020 werden 4,7 Millionen veranschlagt, 450.000 mehr als 2019.

Abschließend stellte Martin Finke klar, dass das Minus, mit dem Beverungen jetzt plane, nicht dazu führe, dass der Stadt die Haushaltssicherung drohe. So konnte die Ausgleichsrücklage sogar noch einmal aufgestockt werden auf 3,5 Millionen Euro. Das größere Problem sieht der Kämmerer im Finanzhaushalt. »Hier werden wir wahrscheinlich schon im nächsten Jahr unseren ›Pfad der Tugend‹, nämlich für Investitionen keine Kredite aufzunehmen, verlassen müssen.«