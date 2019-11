Von Greta Wiedemeier

Beverungen (WB). Der Kulturball in der Beverunger Stadthalle ist eine Erfolgsgeschichte: »Seit 2013 sind wir durchgehend ausverkauft«, weiß Ute Pannewitz vom Kulturbüro zu berichten. Am Samstag, 11. Januar 2020, verspricht die 43. Auflage des beliebten Balls allerlei Neuheiten. Gleich bleibt die eindrucksvolle Tanzfläche: Auf rund 200 Quadratmetern können die Gäste das Tanzbein schwingen.

»Das hat es so noch nicht gegeben – da kommt viel Neues auf die Besucher zu«, kündigte Ulrich Straske nun an. Er richtet gemeinsam mit seinem Team und vielen Helfern den Kulturball in der Beverunger Stadthalle aus. »Die Damen des Kulturballteams warten mit einigen völlig neuen, außergewöhnlichen Dekorationsideen auf«, so Straske. Das genaue Motto bleibt wie immer noch geheim – was musikalisch und tänzerisch auf die Ballgäste zukommt, wurde jedoch schon präsentiert.

Stargast des Abends ist Maya Fadeeva. Foto: Alina Klink

Beginnen wird der Abend wie gewohnt um 19 Uhr mit musikalischer Einstimmung durch die »Swinging Wildcats«, die mit traditionellen Jazz-Rhythmen musizierend durch die Räume ziehen werden. Bereits eine Stunde früher wird außerdem das Ballrestaurant im Saal Bever für die Gäste zur Verfügung stehen (Tischreservierungen unter 0172/8218835). Kulinarisch hat sich das Bewirtungsteam rund um Daniel Zarnitz von Otto-Gastronomie bei dieser Auflage neben einer Kaffee-, Espresso- und einer Cocktail-Bar für den Elsässer Flammkuchen entschieden. Außerdem werden kleine Speisen im Laufe des Abends an der Saaltheke angeboten.

Nach fünf Kulturbällen in Folge mit der Amorados Showband geben die Veranstalter im nächsten Jahr neuen Stimmen und Gesichtern eine Bühne: »Das EM ZWO Tanzorchester unter der Leitung von Michael Eberwein wird mit Arrangements jeder Stilrichtung keine Wünsche offen lassen«, versprechen die Veranstalter. Mit einer vierköpfigen Bläser- und einer zahlenmäßig gleich starken Rhythmusgruppe ist ein satter Sound mit einem großen Repertoire an Evergreens, Schlagern und Partymusik sowie ein abwechslungsreiches Standard- und Lateinprogramm garantiert.

Zeitreise in die zwanziger Jahre

Ab 21 Uhr soll Temperament und Tempo auf der Tanzfläche vorherrschen: Das Showballett »Keen on Rhythm«, eine kleine Amateur-Tanzformation, nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Eine »motto-bezogene« Tanzeinlage verspricht das Kulturball-Team.

Stargast des Abends wird die russisch-deutsche Sängerin Maya Fadeeva sein. »Sie versprüht Lebensfreude, lächelt, schnippt mit ihren Fingern, und schon swingt es«, urteilen die Organisatoren. Oft schon ist die Stimmlage der 32-Jährigen mit der von Amy Winehouse verglichen worden: Einzigartig und rauchig wird sie eingängige Melodien, angereichert mit Jazz- und Swingelementen, Anleihen aus Folklore, Blues, Soul, Electro und fein abgestimmt mit sonnigem Reggae-Sound, präsentieren.

Vorverkauf startet

Möglich wird dieses hochkarätige Programmaufgebot durch Sponsoren. »Es machen viele mit und darauf sind wir auch angewiesen«, betont Straske und dankt nicht nur den Finanzsponsoren, sondern auch den Unternehmen, die durch Unterstützungsarbeiten diverser Art den Kulturball erst zu dem machen, was er ist.

Für Mitglieder der Kulturgemeinschaft beginnt der Exklusivverkauf am Montag, 18. November, um 9 Uhr. Jedes Mitglied kann maximal zwei Eintrittskarten erwerben. Für Nichtmitglieder startet der Vorverkauf eine Woche später am Montag, 25. November, ebenfalls um 9 Uhr. Vorverkaufs-Karten sind für 38 Euro ausschließlich telefonisch oder persönlich im Kulturbüro Beverungen (Weserstraße 16, Telefon 05273/392220) erhältlich. Der ermäßigte Kartenpreis für Schüler, Auszubildende und Studenten bis zum einschließlich 24. Lebensjahr beträgt zehn Euro.