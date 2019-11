Beverungen (fm). Pünktlich zum Beginn der fünften Jahreszeit, haben die Karnevalisten des CVWB in Beverungen ihrer Feierlaune freien Lauf gelassen.

Beverunger Narren feiern in Stadthalle Fotostrecke

Foto: Franziska Münster

Nach der Proklamation der Prinzenpaare, die traditionell am 11.11. vollzogen wird, war am Samstag Party angesagt. »Mit unserem neuen Motto ›Karneval ist farbenfroh – seit 44 Jahren ist das so‹ starten wir nun in die Session mit Frohsinn, Spaß und Heiterkeit« – mit diesen Worten eröffnet Sitzungspräsident Philipp Driehorst den Abend.

Auch die neuen Prinzenpaare wurden gefeiert. Marcus, der expertelle Nette, und Serena, die schnittige Brünette sowie die Kinderregenten Jana, die Elegante, und Jonas, der Rasante, freuen sich auf die kommende Zeit. Jonas, der Rasante, machte schon jetzt seinem Namen alle Ehre, denn er konnte aufgrund eines kleineren Unfalls nicht anwesend sein.

Für alle anderen war Reden, Singen und Schunkeln zu den bewährten Karnevalshits angesagt. Für beste Stimmung sorgten ebenfalls die Tanzgarden, die nach vielen Monaten Training ihre neuen Gardetänze zur Schau stellten.

Die Stimmung war schon auf dem Höhepunkt, als gegen 21 Uhr die Party »Karneval meets Mallorca« begann und bis in die Nacht mit Jecken und Feierlustigen getanzt wurde.