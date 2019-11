3400 Menschen kamen im vergangenen Jahr auf das OBS-Gelände an der Weser. Das Festival ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine der größten Veranstaltungen in der Weserstadt und deren Aushängeschild.

Beverungen (WB). Der Vorverkauf der Karten für das Festival »Orange Blossom Special« (OBS) beginnt am Donnerstag, 21. November, um 13 Uhr. Das Open-Air-Festival im Garten der Glitterhouse-Villa findet im kommenden Jahr am Pfingstwochenende (29. bis 31. Mai) statt.

»Da in den vergangenen Jahren sämtliche Karten innerhalb weniger Stunden verkauft wurden, möchten die Veranstalter erreichen, dass auch interessierte Besucher aus der Region die Möglichkeit zum Kartenkauf bekommen«, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um den Kartenvorverkauf für die Kunden so entspannt wie möglich zu gestalten, wird dieser auf zwei Termine verteilt.

Der Vorverkauf vor Ort (bei Glitterhouse Records GmbH, Grüner Weg 25, Beverungen) findet am 21. November, von 13 bis 18 Uhr statt. »Es sind keine Bestellungen möglich, weder per Telefon, Fax, Brief oder Postkarte, noch online«, sagt Glitterhouse-Chef Rembert Stiewe. Es würden auch keine Reservierungen vorgenommen. Der Preis pro Ticket liegt bei 95 Euro, pro Käufer können maximal sechs Stück erworben werden.

Tickets offline und online

Die nicht im Vor-Ort-Vorverkauf an den Mann gebrachte Kartenanzahl geht dann in den späteren Online-Verkauf. »Es ist daher nicht nötig, bereits tags zuvor hier sein Zelt in der Warteschlange aufzuschlagen, auch muss man sich nicht um exakt 13 Uhr vor Ort einfinden«, sagt Rembert Stiewe und hofft, dass der Vorverkauf dadurch entspannt und weniger hektisch abläuft.

Wegen der erfahrungsgemäß immensen Nachfrage aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland seien interessierte Käufer aus der Region darauf hingewiesen, diesen Termin zu nutzen. Die Veranstalter sorgen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Rewe-Markt Sören Prokop für die Gratisversorgung der vermutlich aus einigen hundert Personen bestehenden Warteschlange mit Kaffee, Glühwein, Kinderpunsch, Keksen und Musik.

Der Online-Vorverkauf (System-Hardtickets) beginnt am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr ausschließlich über den Anbieter Love Your Artist . Das System-Hardticket kostet 90 Euro plus sieben Prozent Gebühr. Hinzu kommen noch die Versandkosten.

Das ist das Line-Up

Bisher wurden bereits folgende Acts bestätigt: July Talk (Kanada), Blanco White (Großbritannien), Fortuna Ehrenfeld (Deutschland), Golden Dawn Arkestra (USA), Husten (Deutschland), Leeroy Stagger (Kanada), Trixis (Deutschland), Alex Henry Foster (Kanada), Tom Allan & The Strangest (Deutschland), Postcards (Libanon), Thirsty Eyes (Österreich), Hope (Deutschland), Neander (Deutschland), Cub & Wolf (Schweden), Mudlow (Großbritannien).

Das jedes Jahr wechselnde Festival-Motto ist diesmal »Duck the System« – entsprechend ziert das Logo des 24. OBS eine niedliche Ente. Insgesamt werden an den drei Festivaltagen am Pfingstwochenende 26 Bands aus der ganzen Welt in Beverungen auftreten.