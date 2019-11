Beverungen/Paderborn (WB/upf). Es waren zwei oberflächliche Schnitte am Oberarm eines 40-Jährigen, die einen jungen Mann aus Beverungen in die Psychiatrie bringen.

Der 28-Jährige hatte vor einem Jahr in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten den 40-Jährigen unvermittelt von hinten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie sich im Zuge eines Prozesses vor dem Amtsgericht Höxter herausstellte, leidet der 28-Jährige an einer psychischen Krankheit – die ihn auch zu unkontrollierten gewalttätigen Ausbrüchen bringt. Weil ihm die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt drohte, musste der Fall vom Landgericht Paderborn übernommen werden.

Dort wurde klar, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt einen beachtlichen Drogenmix intus hatte und wohl unter Wahnvorstellungen gehandelt hatte.