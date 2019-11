Von Ulrich Pfaff Beverungen/Paderborn (WB). Der Prozess vor dem Landgericht Paderborn gegen einen 28-Jährigen aus Beverungen dürfte – was die Zeugenaussagen angeht – zu den Ausnahmeerscheinungen gehören: Selten sorgt ein Opfer einer Gewalttat durch Unwahrheiten dafür, dass den Richtern der Kragen platzt. So sind nicht nur die Folgen des Prozesses für den Beschuldigten gravierend, der in die Psychiatrie muss. Auch der Geschädigte wird wohl später wegen Falschaussage vor Gericht stehen.

Zwei oberflächliche Schnitte am Oberarm waren es, die den ganzen Prozess in Gang gebracht hatten. Am 3. November 2018 hatte der 28-Jährige in Beverungen unvermittelt den 40-Jährigen von hinten mit einem Messer traktiert, als dieser in einem Sessel vor dem Fernseher saß. Der Verletzte floh aus der Wohnung des gemeinsamen Bekannten und ging bis zu einem Schuhgeschäft, wo er zusammenbrach.

Ein paar Wochen später rief der 28-Jährige bei der Polizei an: Er habe »einen abgestochen« und wolle jetzt ins Gefängnis. Die ohnehin schon etwas abenteuerliche Geschichte wartete mit noch mehr kruden Details auf, wie in der Verhandlung vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Paderborn deutlich wurde. Denn im Krankenwagen hatte der 40-Jährige behauptet, er habe sich mit einem gefundenen Messer »beim Herumspielen« selbst verletzt – was die Polizisten da schon nicht glaubten. Einen Hinweis auf den Täter bekamen sie aber erst durch den Anruf des 28-Jährigen selbst – der wiederum in seiner Vernehmung behauptete, er sei im Schlaf in der Wohnung des Bekannten, wo er vorübergehend Obdach gefunden hatte, sexuell missbraucht worden. Weil dem Beverunger die Einweisung in die Psychiatrie drohte, musste sich nach dem Amtsgericht Höxter mit zwei vergeblichen Anläufen nun das Landgericht zuständigkeitshalber mit der Sache befassen.

Der 1. Großen Strafkammer machte es der 40-Jährige schwer: Er habe nicht gesehen, wer ihn verletzt habe. Über eine Stunde lang »eierte« das Opfer herum und war auch nicht durch deutliche Worte von Richter Eric Schülke zu einer glaubhaften Aussage zu bewegen. »Ich glaube, es ist alles gelogen. Wenn Sie sich hier nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, dann müssen Sie Sorge haben, dass Sie selbst ein Verfahren bekommen.« Wesentlich ergiebiger war die Aussage des 25-jährigen Wohnungsinhabers: Denn der hatte den 28-Jährigen bei der Attacke gesehen. Dazu hatte der Beschuldigte Wochen nach dem Vorfall – ebenfalls völlig überraschend – ihn nachts aus dem Schlaf gerissen, in den Schwitzkasten genommen und ein Messer an den Hals gesetzt. Worauf dieser ihn aus der Wohnung geworfen hatte.

Seit 2008 hat der 28-Jährige Freiheitsstrafen »gesammelt«, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten. Die Untersuchung durch einen psychiatrischen Sachverständigen brachte ans Licht, dass der 28-Jährige offenbar unter einer paranoiden Schizophrenie leidet: Er habe nicht nur Wahnvorstellungen, sondern neige auch zu abrupten gewalttätigen Ausbrüchen. Der Beschuldigte habe sich in seiner Krankheit »auf tätliche Übergriffe spezialisiert« und zeige ein »gefährliches Konfliktverhalten«. Das gehe soweit, dass »schwerste Gewalttaten bis hin zu Tötungsdelikten« zu befürchten seien. Einsicht in seine Krankheit habe er indessen nicht. Das Gericht folgte seiner Empfehlung, den 28-Jährigen in eine psychiatrische Klinik einzuweisen.