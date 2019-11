Beverungen (WB/thö). Ernst Kohlberg verließ am 15. August 1875 seine Heimat Beverungen und wanderte nach Texas aus. Dort führte er offenbar ein abenteuerliches Leben. Das geht aus erhaltenen Briefen hervor, die er in die Heimat schickte. Der aus Herstelle stammende Autor Hermann Multhaupt goss sie in Romanform.

Ernst Kohlberg, dessen Eltern aus Herstelle stammen und der in Beverungen aufwuchs, gehört zu den Pionieren in Texas. Der junge jüdische Auswanderer, der am 24. Mai 1857 als Sohn des Kaufmanns Jacob Kohlberg und seiner Frau Johanna Rothschild in Beverungen geboren wurde und in Höxter zur Schule ging, hat ein so interessantes Leben geführt, dass es Jahre später mit Robert Mitchum in der Hauptrolle in den USA verfilmt wurde. Seine Frau Olga gründete den ersten Kindergarten in Texas. 1997 wurde eine Elementarschule nach ihr benannt.

Ernst Kohlberg, dessen Leben auch im »Handbuch von Texas« ausführlich beschrieben wird, verließ am 15. August 1875 die Heimat. Das Geld für die Reise nach Übersee besaß er nicht. So traf Vater Jacob Lehmann Kohlberg mit dem aus Wünnenberg im Kreis Paderborn stammenden Geschäftsmann Salomon C. Schutz eine Abmachung, wonach der Sohn zwischen sechs Monaten und einem Jahr unentgeltlich in dessen zwei Geschäften in Franklin – so hieß El Paso damals – arbeiten sollte, um die Fahrtkosten zurückzuerstatten. Zugleich sollte er das Kaufmannsgeschäft erlernen.

Schließlich wurde Ernst Kohlberg durch Tabakanbau reich, er war Mitbegründer der Eisenbahn- und Elektrizitätsgesellschaft von El Paso und Direktor zweier Banken. Unter den Gemeinschaften, denen er angehörte, befand sich auch der Verein fortschrittlicher deutscher Juden. In seinem Hotel St. Regis trafen 1909 US-Präsident

Hermann Multhaupt. Hermann Multhaupt.

Howard Taft und der mexikanische Präsident Porfirio Díaz zusammen.

Sein zweites Hotel St. Charles verpachtete Kohlberg 1910 an einen Mann namens John Leech. Doch der konnte wegen seiner Spielschulden bald die Pacht nicht mehr zahlen. Nachdem der erfolgreiche Unternehmer den Streitfall seinem Anwalt übergeben hatte, erschien Leech am 17. Juni 1910 in Kohlbergs Büro und verlangte, die Klage zurückzuziehen. Doch Kohlberg weigerte sich. Darauf zog Leech seine Pistole. Ernst Kohlberg brach tödlich getroffen zusammen. 1934 wurde der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder von der Gouverneurin Miriam A. Ferguson begnadigt.

Der amerikanische Schriftsteller Tom Lea veröffentlichte 1952 seinen Roman »Das wunderbare Land«, der verfilmt wurde. Für die Figur des Ludwig Sterner bediente er sich als Vorlage des Lebens von Ernst Kohlberg.

Ernst Kohlberg hat in den Jahren 1875 bis 1877 viele Briefe nach Beverungen geschrieben, die Aufschluss über die Siedlungsgeschichte und die Lebensweise in der Neuen Welt gaben. Diese Korrespondenz wurde 1977 von der Texas Western Press veröffentlicht und ist Teil des Romans von Multhaupt.

Zu seiner Veröffentlichung gehört auch die Lebensgeschichte der aus Herstelle (Weser) stammenden Eltern und Geschwister, die wegen besserer Geschäftsbedingungen nach Beverungen umsiedelten.

Einer aus der Sippe, ebenfalls Ernst Kohlberg mit Namen, erschoss sich 1939 nach der Zwangsarisierung seiner Holzwarenfabrik, seine Familie endete im KZ. Die letzte Nachfahrin der Familie Kohlberg in Herstelle starb 1942, wurde von Nachbarn heimlich – die Räder des Wagens waren mit Lumpen umwickelt, um keine Geräusche zu machen – auf dem jüdischen Friedhof bestattet. »Sie hatte einen Sohn als Soldat im Ersten Weltkrieg in Frankreich und zwei Söhne durch Tod im Konzentrationslager verloren. Der vierte rettete sein Leben weil er Konsul von China war«, berichtet Hermann Multhaupt.

Multhaupts Buch »Pionierzeit in El Paso« ist im Helios-Verlag, Aachen, erschienen, hat 165 Seiten, zahlreiche Fotos und kostet 19,90 Euro.